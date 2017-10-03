Пуповинная кровь из Самары поможет пациенту из Англии

Национальный регистр Великобритании имени Энтони Нолана обратился в международную базу данных доноров BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide — международный регистр доноров костного мозга) с целью подбора донора или образца пуповинной крови для пациента с множественной миеломной болезнью, находящегося на лечении в Манчестерской королевской больнице. Подходящий для пациента образец пуповинной крови нашелся в самарском банке пуповинной крови Самарского областного медицинского центра "Династия".

Медицинский центр "Династия" является лидером в РФ в области криохранения и применения клеток пуповинной крови. Центр первый из российских банков прошел международную аккредитацию и вошел в международный регистр BMDW.

После проведения необходимых исследований, при поддержке НП "Регистр доноров" состоялась передача единицы пуповинной крови в Великобританию. Специалисты госпиталя в Манчестере сообщили об успешном получении образца в полной сохранности. В настоящее время пациенту назначена химиотерапия, после чего ему предстоит трансплантация кроветворными клетками из самарского банка пуповинной крови медицинского центра "Династия".

Клетки пуповинной крови из самарского банка с 2010 года применяются для успешных трансплантаций в ведущих российских и зарубежных медицинских центрах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Белорусcии, Австрии, Норвегии, Дании, Великобритании, Голландии, Израиля, Канады, ЮАР, Польши и в других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.