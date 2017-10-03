16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре еще две школы закрыли на карантин по менингиту В Самаре прошла конференция для офтальмологов На ж/д вокзале Самары можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ В регионе стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний Удаление катаракты возможно в любом возрасте и при многих заболеваниях

Здравоохранение Общество

Пуповинная кровь из Самары поможет пациенту из Англии

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

Национальный регистр Великобритании имени Энтони Нолана обратился в международную базу данных доноров BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide — международный регистр доноров костного мозга) с целью подбора донора или образца пуповинной крови для пациента с множественной миеломной болезнью, находящегося на лечении в Манчестерской королевской больнице. Подходящий для пациента образец пуповинной крови нашелся в самарском банке пуповинной крови Самарского областного медицинского центра "Династия".

Медицинский центр "Династия" является лидером в РФ в области криохранения и применения клеток пуповинной крови. Центр первый из российских банков прошел  международную аккредитацию и вошел в международный регистр BMDW.

После проведения необходимых исследований, при поддержке НП "Регистр доноров" состоялась передача единицы пуповинной крови в Великобританию. Специалисты госпиталя в Манчестере сообщили об успешном получении образца в полной сохранности. В настоящее время пациенту назначена химиотерапия, после чего ему предстоит трансплантация кроветворными клетками из самарского банка пуповинной крови медицинского центра "Династия".

Клетки пуповинной крови из самарского банка с 2010 года применяются для успешных трансплантаций в ведущих российских и зарубежных медицинских центрах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Белорусcии, Австрии, Норвегии, Дании, Великобритании, Голландии, Израиля, Канады, ЮАР, Польши и в других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Злокачественные заболевания системы кроветворения составляют приблизительно 8% от всех новообразований, и все вместе входят в число 6 самых частых видов злокачественных опухолей. Лечение пациентов начинается с химиотерапии, в результате которой костный мозг пациента перестает работать и для восстановления кроветворения ему требуется пересадка костного мозга. В таких случаях больницы обращаются к регистрам доноров кроветворных клеток, где проводится подбор совместимых доноров и образцов пуповинной крови сначала в национальных базах данных, затем в международных.
Пуповинная кровь используется для лечения тяжелейших заболеваний, таких как острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, иммунодефицитов. При этом одним из главных её преимуществ, помимо более низких критериев по гистосовместимости,  является то, что она уже подготовлена к трансплантации и может применяться, когда нет времени на поиск и медицинское обследование донора, занимающие порой несколько месяцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Антонина Мамина 27 апреля 2017 07:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

Фото на сайте

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5