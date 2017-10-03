Фельдшер из Сергиевской ЦРБ стала призером Всероссийского конкурса

В Пензе, 28-29 сентября, прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Новые технологии в деятельности специалистов со средним образованием в оказании первичной медико-социальной помощи".

В рамках конференции был проведен конкурс профессионального мастерства "Лучший фельдшер сельского ФАП". В нем приняли участие конкурсанты из 8 регионов России. Второе место заняла фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с. Старая Дмитриевка Сергиевской центральной районной больницы Валентина Григорьевна Фомина. Союз медицинских профессиональных организаций наградил победителей конкурса ноутбуками, а участников конкурса — планшетами, сообщает пресс-служба администрации СО.