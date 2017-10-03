Самарская городская детская клиническая больница №1 получила медоборудование от немецких коллег

В понедельник, 2 октября, Самарская городская детская клиническая больница № 1 им. Н. Н. Ивановой получила новое медицинское оборудование от немецких коллег. Центр лечения муковисцидоза на базе больницы пополнился аппаратом УЗИ, ингаляторами, диагностической аппаратурой и другими жизненно важными устройствами на общую сумму 15 млн рублей.

Оборудование для центра лечения муковисцидоза у детей и подростков приобрели в рамках договора сотрудничества между больницей и обществом "Запад-Восток Баден-Вюртемберг" (Германия). Соглашение между организациями было заключено в прошлом году.

"Новое оборудование применимо не только для лечения пациентов с муковисцидозом, — рассказала главный врач Самарской городской детской клинической больницы № 1 им. Н. Н. Ивановой Ольга Галахова. — Его также будут использовать для диагностики других заболеваний у детей. Мы получили аппарат УЗИ эскпертного класса, который позволяет получать более точные результаты. Таких в области всего два. Прекрасное видеоэндоскопическое оборудование, особые ингаляторы для больных муковисцидозом, диагностические приборы, которые позволяют установить этот диагноз, предметы реабилитации больных".

Муковисцидоз — заболевание, которое нужно лечить на протяжении всей жизни. В Самарской области им страдают 90 детей. В последние годы продолжительность жизни больных значительно увеличилась. По словам Ольги Галаховой, если раньше этот показатель составлял 13-14 лет, то сейчас уже немало пациентов, отметивших 40-летний юбилей.

"40 лет назад, когда я сдавал экзамены на врача, в Германии больные муковисцидозом доживали только до 5-10 лет, — подтвердил эту статистику участник немецкой делегации, специалист по лечению муковисцидоза Штефан Иллинг. — С тех пор прошло много времени, разработаны новые методики, и сейчас многие люди с этим недугом живут до 40-50 лет. У меня тоже есть такие пациенты. Главное для этих больных — правильно выбранная методика лечения и их образ жизни".

В рамках сотрудничества организации разработали совместную программу по лечению и поддержке детей и подростков, страдающих муковисцидозом. Кроме того, специалисты самарской городской детской клинической больницы № 1 повышают квалификацию, обмениваясь опытом с коллегами из Германии.