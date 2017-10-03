Самарская городская детская клиническая больница №1 получила медоборудование от немецких коллег

В понедельник, 2 октября, Самарская городская детская клиническая больница № 1 им. Н. Н. Ивановой получила новое медицинское оборудование от немецких коллег. Центр лечения муковисцидоза на базе больницы пополнился аппаратом УЗИ, ингаляторами, диагностической аппаратурой и другими жизненно важными устройствами на общую сумму 15 млн рублей.
Оборудование для центра лечения муковисцидоза у детей и подростков приобрели в рамках договора сотрудничества между больницей и обществом "Запад-Восток Баден-Вюртемберг" (Германия). Соглашение между организациями было заключено в прошлом году.
"Новое оборудование применимо не только для лечения пациентов с муковисцидозом, — рассказала главный врач Самарской городской детской клинической больницы № 1 им. Н. Н. Ивановой Ольга Галахова. — Его также будут использовать для диагностики других заболеваний у детей. Мы получили аппарат УЗИ эскпертного класса, который позволяет получать более точные результаты. Таких в области всего два. Прекрасное видеоэндоскопическое оборудование, особые ингаляторы для больных муковисцидозом, диагностические приборы, которые позволяют установить этот диагноз, предметы реабилитации больных".
Муковисцидоз — заболевание, которое нужно лечить на протяжении всей жизни. В Самарской области им страдают 90 детей. В последние годы продолжительность жизни больных значительно увеличилась. По словам Ольги Галаховой, если раньше этот показатель составлял 13-14 лет, то сейчас уже немало пациентов, отметивших 40-летний юбилей.
"40 лет назад, когда я сдавал экзамены на врача, в Германии больные муковисцидозом доживали только до 5-10 лет, — подтвердил эту статистику участник немецкой делегации, специалист по лечению муковисцидоза Штефан Иллинг. — С тех пор прошло много времени, разработаны новые методики, и сейчас многие люди с этим недугом живут до 40-50 лет. У меня тоже есть такие пациенты. Главное для этих больных — правильно выбранная методика лечения и их образ жизни".
В рамках сотрудничества организации разработали совместную программу по лечению и поддержке детей и подростков, страдающих муковисцидозом. Кроме того, специалисты самарской городской детской клинической больницы № 1 повышают квалификацию, обмениваясь опытом с коллегами из Германии.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!