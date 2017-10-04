В Самаре погиб молодой водитель иномарки, врезавшийся в дерево

Во вторник, 3 октября, вечером в Самаре произошло ДТП с трагическими последствиями с участием 21-летнего водителя автомобиля "Опель", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, примерно в 22:00 в районе дома 4 "А" по Ракитовскому шоссе он врезался в дерево, находящееся на обочине по ходу движения. В результате ДТП водитель погиб.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводиться проверка.