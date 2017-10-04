В Самаре погиб молодой водитель иномарки, врезавшийся в дерево

Во вторник, 3 октября, вечером в Самаре произошло ДТП с трагическими последствиями с участием 21-летнего водителя автомобиля "Опель", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, примерно в 22:00 в районе дома 4 "А" по Ракитовскому шоссе он врезался в дерево, находящееся на обочине по ходу движения. В результате ДТП водитель погиб.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводиться проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше