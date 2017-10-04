Работники сызранского рыбкомбината попались на незаконной добыче стерляди

Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, 26 сентября сотрудниками Приволжской территориальной группы отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны совместно с сотрудниками Линейного отдела полиции в речном порту Сызрани были задержаны двое рыбаков-промысловиков ОАО "Сызранский рыбокомбинат № 1". Мужчины осуществляли незаконный вылов стерляди, занесенной в красную книгу субъекта РФ. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
Отметим, что Сызранский рыбокомбинат — одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Волжско-Каспийского бассейна, осуществляющее добычу водных биоресурсов в границах Саратовского и Куйбышевского водохранилищ. Как сообщается на сайте самого рыбкомбината, главными своими задачами руководство предприятия ставит "обеспечение населения полезным и недорогим продуктом, заботливое отношение в природным ресурсам и борьба с браконьерством". Между тем директором и совладельцем ОАО является сызранский депутат и предприниматель Александр Неронов, который уже попадал в поле зрения Средневолжского ТУ Росрыболовства и в 2015 году был вынужден защищать своих рыбаков в суде Безенчукского района.
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок