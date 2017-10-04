Работники сызранского рыбкомбината попались на незаконной добыче стерляди

Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, 26 сентября сотрудниками Приволжской территориальной группы отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны совместно с сотрудниками Линейного отдела полиции в речном порту Сызрани были задержаны двое рыбаков-промысловиков ОАО "Сызранский рыбокомбинат № 1". Мужчины осуществляли незаконный вылов стерляди, занесенной в красную книгу субъекта РФ. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Сызранский рыбокомбинат — одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Волжско-Каспийского бассейна, осуществляющее добычу водных биоресурсов в границах Саратовского и Куйбышевского водохранилищ. Как сообщается на сайте самого рыбкомбината, главными своими задачами руководство предприятия ставит "обеспечение населения полезным и недорогим продуктом, заботливое отношение в природным ресурсам и борьба с браконьерством". Между тем директором и совладельцем ОАО является сызранский депутат и предприниматель Александр Неронов, который уже попадал в поле зрения Средневолжского ТУ Росрыболовства и в 2015 году был вынужден защищать своих рыбаков в суде Безенчукского района.