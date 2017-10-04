Музей Алабина проведет встречу с Константином Титовым и участниками проекта "Пишем историю вместе"

В музее им. Алабина пройдет встреча с Константином Титовым и другими участниками проекта "Пишем историю вместе"

Музей продолжает цикл встреч с людьми, чьи проекты, фотоматериалы и истории будут использованы в региональном контенте мультимедийного парка "Россия — моя история". Парк будет открыт в Самаре осенью этого года.

В октябре пройдут встречи: