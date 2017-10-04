Музей Алабина проведет встречу с Константином Титовым и участниками проекта "Пишем историю вместе"

В музее им. Алабина пройдет встреча с Константином Титовым и другими участниками проекта "Пишем историю вместе"
Музей продолжает цикл встреч с людьми, чьи проекты, фотоматериалы и истории будут использованы в региональном контенте мультимедийного парка "Россия — моя история". Парк будет открыт в Самаре осенью этого года.
В октябре пройдут встречи:
- 4 октября, 14.00 — с актером театра и кино, каскадером, заслуженным артистом России Виктором Евграфовым.
- 5 октября, 14.00 — с доктором исторических наук, профессором Самарского государственного социально-педагогического университета Еленой Храмковой, которая расскажет о новых фактах из жизни Героя Советского Союза Вавилова С. В.
- 6 октября, 14.00 — с писателем и кинодраматургом Виталием Добрусиным, на которой состоится презентация книг автора "Спасибо за Высоцкого" и "Свет ГМК".
- 9 октября — с кандидатом исторических наук, археологом Дмитрием Сташенковым. Тема встречи "Археология Самарского края: о чем не прочитаете в книгах".
- 10 октября на встречу придут члены Городского Молодежного Клуба первого состава — Константин Титов и Владимиром Емец. Встреча посвящена 55-летию ГМК-62.
- 11 октября — с доктором исторических наук, профессором Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Эдуардом Дубманом.
- 12 октября — с представителями бизнеса и общественных организаций, образованных в 1990-е годы.
Последние комментарии
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!
Хорошее дело)
"Виктория", как всегда на высоте! Молодцы!