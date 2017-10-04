РКЦ "Прогресс" предлагает создать облегченную версию ракеты "Союз"

Самарский РКЦ "Прогресс" сформировал облик новой ракеты легкого класса — "Союз-1ЛК", пишут "Известия". Предложение создать новый носитель уже направлено потенциальным заказчикам, среди которых Минобороны РФ. Ракета предлагается на замену применяемой военными ракете "Союз-2.1в" и должна составить конкуренцию "Ангаре-1.2". Необходимость создания нового носителя связана с ограниченностью запасов двигателей НК-33, используемых на "Союзе-2.1в" и желанием заранее подготовить ей замену.

В прошлом году РКЦ "Прогресс" презентовал инициативную разработку — ракету-носитель легкого класса "Союз-2ЛК". Это двухступенчатая ракета с установленным на ней в качестве верхней ступени разгонным блоком "Фрегат". В зависимости от космодрома запуска такая ракета способна вывести на солнечно-синхронную орбиту груз массой от 2 до 3,85 т. Новая модификация — "Союз-1ЛК" чуть легче. Она расширяет границы выводимых на орбиту ракетами семейства "Союз" полезных грузов. При наличии нескольких модификаций одного семейства ракет с разной грузоподъемностью под конкретную массу выводимого груза можно будет выбирать соответствующий носитель.

"РКЦ "Прогресс" направлены предложения в Министерство обороны РФ о создании ракеты-носителя "Союз-2ЛК" и "Союз-1ЛК" для последующей замены ракеты-носителя "Союз-2.1в"", — рассказал "Известиям" генеральный директор предприятия Александр Кирилин.

В пресс-службе Минобороны "Известиям" подтвердили факт получения предложения и сообщили, что оно изучается.

Как пояснили в РКЦ "Прогресс", если традиционно на ракетах семейства "Союз" стоит четыре боковых блока первой ступени, то на "Союз-1ЛК" предлагается оставить только две "боковушки". Остальная конструкция ракеты остается такой же, как у "Союз-2ЛК", — две ступени и разгонный блок "Фрегат".

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Андрей Ионин считает, что эта ракета может оказаться востребована на рынке пусковых услуг и закроет нишу, освобождаемую после завершения пусков легких ракет-носителей "Рокот".

"Носитель в таком классе России нужен, он закроет дыры в имеющейся линейке наших ракет. Стартовая инфраструктура будет использоваться та же самая, что у обычного "Союза". Никаких дополнительных затрат не потребуется, кроме небольшого объема исследований по управляемости ракеты, этапам разделения ступеней, стабилизации в полете. Экономия на сокращении двух боковых блоков будет, хоть и небольшая", — рассказал Андрей Ионин.

Аналогичное решение в 2016 г. презентовал ГКНПЦ им. Хруничева — производитель ракет "Рокот", "Протон-М" и семейства ракет "Ангара". Он сообщил о намерении расширить линейку ракет "Протон" созданием двух легких вариантов — "Протона-Light" и "Протона-Medium". От базового "Протона-М" они должны были отличаться отсутствием второй ступени, а легкий вариант еще и четырьмя боковыми блоками первой ступени вместо шести. В последующем ГКНПЦ им. Хруничева приостановил работы по "Протону-Light", однако продолжил разработку средней модификации и заключил один контракт на ее запуск.

Поиск вариантов замены "Союзу-2.1в" связан с тем, что на хранении находится всего 17 двигателей НК-33 для этих носителей (их давно не выпускают). Первый старт "Союза-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 г., второй — в декабре 2015 г., третий — в июне 2017 года. Еще два пуска планируются на 2018 год. Темпы пусков ракеты по одному-два в год говорят о том, что двигателей НК-33 хватит до середины 2020-х годов.

В настоящее время РКЦ "Прогресс" производит целый ряд ракет семейства "Союз": "Союз-ФГ" для пилотируемых запусков, "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и адаптированную к тропическим условиям космодрома Куру (Южная Америка) ракету "Союз-СТ", легкую ракету "Союз-2.1в".