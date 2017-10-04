Яндекс нашел в Самаре 234 уникальных для городов-милионников названия улиц

Сервис Яндекс.Карты подготовили исследование о российских улицах. Самара со своими 1347 улицами стала предметом отдельного изучения.
Как отмечают аналитики Яндекса, по количеству улиц на жителя Самара находится на десятом месте среди 15 городов-миллионников. Зато улицы у нас оказались длиннее, чем в других крупных городах — в среднем 832 метра. По этому показателю Самара занимает пятое место.
Самая длинная улица Самары, согласно Яндекс.Картам, Московское шоссе. Его длина 17,2 километра. Самая короткая — 13-я Дачная улица, 50 метров. Самой кривой оказалась Полесская улица — она сильнее всего отклоняется от прямой линии. Вообще в Самаре не так много кривых и извилистых улиц — по их количеству она занимает соответственно 12-е и 13-е места среди всех городов-миллионников.
234 улицы носят названия, которые встречаются только в Самаре. Получается, что каждое шестое из них — уникальное. Например, только у нас есть Румяный переулок и Богатырский тупик. А еще в Самаре больше, чем в других городах, улиц, которые называются в честь объектов и организаций — например, Бассейная и Садовая улицы.
Всего аналитики Яндекса изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов. Средняя длина улицы в России — 708 метров. Самая длинная улица находится в Перми — это улица Восточный Обход длиной 22,6 километра. Назвать самую короткую сложнее — длина как минимум пяти улиц, переулков и тупиков не превышает 31 метра. Самая кривая — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области, а самая извилистая — Английская аллея в Павловске: у неё больше всего изгибов.
Разных названий улиц сравнительно немного — около 83 тысяч. Около 11% улиц носят уникальные названия — например, Собачья и Малофонтанная улицы или улица Сосновая Щель встречаются во всей России только один раз. Остальные названия повторяются, причём наиболее популярные используются от 7 тысяч до 11 тысяч раз. Чаще всего встречаются Центральные, Молодёжные и Школьные.