Яндекс нашел в Самаре 234 уникальных для городов-милионников названия улиц

Сервис Яндекс.Карты подготовили исследование о российских улицах. Самара со своими 1347 улицами стала предметом отдельного изучения.

Как отмечают аналитики Яндекса, по количеству улиц на жителя Самара находится на десятом месте среди 15 городов-миллионников. Зато улицы у нас оказались длиннее, чем в других крупных городах — в среднем 832 метра. По этому показателю Самара занимает пятое место.

Самая длинная улица Самары, согласно Яндекс.Картам, Московское шоссе. Его длина 17,2 километра. Самая короткая — 13-я Дачная улица, 50 метров. Самой кривой оказалась Полесская улица — она сильнее всего отклоняется от прямой линии. Вообще в Самаре не так много кривых и извилистых улиц — по их количеству она занимает соответственно 12-е и 13-е места среди всех городов-миллионников.

234 улицы носят названия, которые встречаются только в Самаре. Получается, что каждое шестое из них — уникальное. Например, только у нас есть Румяный переулок и Богатырский тупик. А еще в Самаре больше, чем в других городах, улиц, которые называются в честь объектов и организаций — например, Бассейная и Садовая улицы.