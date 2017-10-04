В Новокуйбышевске ночью 16 человек больше двух часов тушили крупный пожар

В среду, 4 октября, в 4:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Степана Разина в Новокуйбышевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело расселенное здание отдельными очагами на площади 100 кв. м.

В тушении участвовали 16 человек, которые использовали пять единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 6:12, а полностью ликвидировать в 6:25. Данных о пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.