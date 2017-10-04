В Новокуйбышевске ночью 16 человек больше двух часов тушили крупный пожар

В среду, 4 октября, в 4:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Степана Разина в Новокуйбышевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горело расселенное здание отдельными очагами на площади 100 кв. м.
В тушении участвовали 16 человек, которые использовали пять единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 6:12, а полностью ликвидировать в 6:25. Данных о пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог