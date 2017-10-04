Дмитрий Азаров: "АвтоВАЗ должен стать локомотивом развития региона"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров дал интервью телеканалу "Россия 24". В беседе с ведущей программы "Мнения" Эвелиной Закамской он рассказал о первоочередных шагах на новом посту.
Один из вопросов ведущей был посвящен АвтоВАЗу. В связи с тем, что завод перманентно испытывает кризисные явления, решение его проблем Дмитрий Азаров назвал одной из первоочередных и важнейших для него задач.
Глава региона отметил, что Тольятти тоже родной для него город, из которого идут корни его семьи — его дед в свое время приехал на строительство Куйбышевской ГЭС. Он добавил, что в этом городе бывает достаточно часто.
По его словам, АвтоВАЗ — ключевое предприятие для города и для региона в целом. Он отметил, что в предыдущий период предприятие пережило очень непростые времена, и только личное вмешательство президента РФ Владимира Путина в кризисные времена спасло и предприятие, и город, и сегодня есть возможность рассуждать, что сделать еще, чтобы оптимизировать работу АвтоВАЗа, чтобы повышать производительность труда, увеличивать выпуск продукции, при этом находить возможность переподготовки людей, трудоустройства высвобождаемых работников в связи в том числе с внедрением современных технологий.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что по Тольятти было принято решение о Территории опережающего развития, и это дает очень серьезные возможности. По его мнению, важно грамотно использовать федеральную помощь, которая выделяется, в том числе на переподготовку людей, на их трудоустройство.
Также руководитель региона рассказал, что в ближайших планах стоит встреча с руководством АвтоВАЗа и рассмотрение вопроса о помощи предприятию со стороны региона. Он выразил надежду, что взаимодействие с АвтоВАЗом будет эффективным.
"Мы все заинтересованы: и трудовой коллектив, и руководство предприятия, и Самарская область, — чтобы это предприятие стало по-настоящему успешным. Всегда период технического перевооружения, смены модельного ряда — непростой. Мы должны помочь предприятию, для того чтобы АвтоВАЗ вновь стал настоящим локомотивом развития региона".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.