В ОЭЗ "Тольятти" построят завод по производству ламината

На заседании экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" в правительстве Самарской области 3 октября одобрен проект ООО ПК "Альтернатива" по созданию в ОЭЗ производства ламината.

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, торговли и инвестиций.

Это уже третье предприятие на площадке, направленное на изготовление строительных материалов. Напомним, что два других резидента в ОЭЗ будут производить керамогранитную плитку и различную продукцию из композиционных материалов, включая мебель и элементы отделки и декора.

Проект ПК "Альтернатива", реализуемый тольяттинскими инвесторами, направлен на диверсификацию экономики Автограда и способствует реализации стратегии правительства России по развитию импортозамещения.

"Нас радует динамика ОЭЗ "Тольятти" по привлечению компаний из различных отраслей промышленности. Одобренный сегодня проект является важным не только для развития площадки, но и для экономики города и региона в целом. Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих места. Объем заявленных инвестиций составит более 170 млн рублей. Мы намерены поддерживать реализацию проекта, чтобы обеспечить своевременный запуск данного производства на территории ОЭЗ", — сказал врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Новое предприятие будет уникальным для Самарской области. Его принципиальное отличие от подобных производств, работающих в регионе, — возможность производить продукцию в том объеме и ассортименте, которые востребованы на рынке напольных покрытий. Действующие в регионе линии в большинстве случаев не имеют технической возможности изготавливать его с изменением ширины, толщины, длины, структуры поверхности. А если и делают это, то со значительным увеличением стоимости готового продукта. ПК "Альтернатива" закупило специальное импортное оборудование, которое позволит изменять технические характеристики ламината при этом сохранять невысокую стоимость продукта и его качество.

"ОЭЗ "Тольятти" предлагает в регионе лучшие условия для реализации долгосрочных проектов. Мы рассматривали разные варианты и пришли к мнению, что строительство собственного завода, с учетом представляемых в ОЭЗ льгот, выгоднее, чем аренда или выкуп готовых площадок. Сейчас мы уже начали работу по развитию проекта, закупили и тестируем оборудование. К проектированию завода планируется приступить в следующем году после того, как будет отработана технология производства ламината", — рассказал один из учредителей проекта Дмитрий Курлыков.

Запуск завода по производству ламината в ОЭЗ "Тольятти" планируется в 2020 году. Уже через год после открытия компания планирует выйти на объем производства в 840 тыс. кв. метров ламината в год. Компания "Альтернатива" планирует работать в среднем ценовом сегменте. Продукция будет распространяться среди частных предпринимателей, розничных магазинов, оптовых компаний по всей стране, включая крупные федеральные торговые сети.

"Новый проект будет способствовать развитию одного из существующих отраслевых кластеров на территории ОЭЗ "Тольятти". ПК "Альтернатива" станет третьим резидентом, который будет выпускать стройматериалы у нас на площадке. С учетом этой компании число инвесторов в ОЭЗ выросло до 19, общий объем заявленных инвестиций составит почти 23,2 млрд рублей, число завяленных рабочих мест — 5 612", — сказал генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко.