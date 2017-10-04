В пос. Алексеевка обнаружили нелегальный пункт приема цветмета

В пос. Алексеевка в Кинеле участковые и казаки выявили незаконный пункт приема цветного металла на ул. Силикатной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Бизнесмен вел деятельность без лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Правоохранители изъяли более 80 кг лома меди стоимостью около 30 тыс. рублей, а также электронные напольные весы.
В отношении нелегального предпринимателя, которого уже неоднократно привлекали к административной ответственности, составили два административных протокола.
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.