В пос. Алексеевка обнаружили нелегальный пункт приема цветмета

В пос. Алексеевка в Кинеле участковые и казаки выявили незаконный пункт приема цветного металла на ул. Силикатной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Бизнесмен вел деятельность без лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Правоохранители изъяли более 80 кг лома меди стоимостью около 30 тыс. рублей, а также электронные напольные весы. В отношении нелегального предпринимателя, которого уже неоднократно привлекали к административной ответственности, составили два административных протокола.