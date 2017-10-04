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Происшествия

В пос. Алексеевка обнаружили нелегальный пункт приема цветмета

КИНЕЛЬ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пос. Алексеевка в Кинеле участковые и казаки выявили незаконный пункт приема цветного металла на ул. Силикатной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Бизнесмен вел деятельность без лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Правоохранители изъяли более 80 кг лома меди стоимостью около 30 тыс. рублей, а также электронные напольные весы.

В отношении нелегального предпринимателя, которого уже неоднократно привлекали к административной ответственности, составили два административных протокола.

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