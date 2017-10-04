Глава региона: "В ближайшее время постараемся оптимизировать расходы на обслуживание госдолга"

Правительство Самарской области займется оптимизацией расходов на обслуживание государственного долга региона. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил врио губернатора Дмитрий Азаров.

По его словам, регион в том числе может принять участие в программе реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, запуск которой с 1 января 2018 г. недавно анонсировал президент Владимир Путин.

"Задолженность по кредитам в последние годы возросла. Мы сегодня проводим подготовительную работу, чтобы быть готовыми к исполнению поручения президента", - сообщил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что участие в программе добровольное и является возможностью для регионов, которые, однако, принимая решение о включении в нее, должны взять на себя ряд обязательств - по росту производительности труда, валового регионального продукта и так далее.

"Я надеюсь, что мы с этим справимся, но задача непростая, поскольку на протяжении последних трех лет, например, в Самарской области индекс промышленного производства снижался, - поделился мыслями глава региона. - И мы сегодня должны понимать, где у нас есть резервы, нереализованный потенциал, чтобы, входя в реструктуризацию, мы не брали на себя необоснованные обязательства, а четко понимали, как мы по ним будем отвечать".

Также региональное правительство планирует провести работу с коммерческими банками по оптимизации условий кредитования.

"Еще одна актуальная тема, о которой говорил наш президент, - это коммерческие заимствования по завышенным ставкам, - напомнил Дмитрий Азаров. - Предварительный анализ показывает, что, к сожалению, и в Самарской области сегодня ставки коммерческих кредитов значительно превышают те проценты, о которых говорил президент (8,5%-8,5+1%) и по которым существует договоренность с ведущими банками страны. И здесь нам предстоит серьезно поработать, чтобы, с одной стороны, сократить расходы бюджета по обслуживанию долга, а с другой - претендовать на помощь из федерального бюджета. Поскольку, если ты сам нерационально расходуешь средства, то обращаться за помощью в федеральный бюджет не приходится".

Врио губернатора выразил надежду, что после слов президента коммерческие банки согласятся пересмотреть условия кредитования.

"Договор есть договор, но к этому вопросу мы вернемся и постараемся в ближайшее время оптимизировать расходы на обслуживание долга", - отметил Дмитрий Азаров и напомнил, что к работе приступил новый министр финансов.

Характеризуя бюджет предстоящего года, он назвал его бюджетом развития.

"Значительные средства и из регионального, и из федерального бюджета выделяются на создание инфраструктуры для чемпионата мира по футболу. При этом и расходы на социальные вопросы в абсолютном выражении больше, и их доля в расходах бюджета останется значительной. Мы обязаны находить баланс между расходами на образование, здравоохранение, социальное обслуживание и инвестициями. В идеале нужно сокращать расходы на содержание, в том числе, чиновников и увеличивать инвестиционную составляющую. Звучит очень просто, реализуется это достаточно сложно, притом что за каждым пунктом - живые люди. Мы будем подходить к этому очень аккуратно, руководствуясь теми принципами, о которых говорил президент: уважение, справедливость и открытость в работе", - пояснил врио губернатора.