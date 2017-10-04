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Общество

Сотрудники минэкономразвития изъяли в торговом павильоне на ул. Ново-Садовой полтонны нелегального алкоголя

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития Самарской области продолжает борьбу с продажей нелегального алкоголя. В магазине "Продукты 24 часа" на ул. Ново-Садовой, 309а в Самаре сотрудники ведомства изъяли 450 л пива и пивных напитков, а также около 86 л крепкого алкоголя.

Небольшой круглосуточный магазин, расположенный рядом с трамвайной остановкой "Завод им. Тарасова", пользовался большим спросом. Ассортимент продуктов довольно большой, от хлеба до корма для домашних питомцев, но самым ходовым товаром был все-таки алкоголь.

На прилавке уже лежат соль и открытая плитка шоколада, видимо, для тех, кому не терпится дойти до дома и они употребляют алкоголь прямо в павильоне, рядом привязана открывалка для пива, тут же - меню для любителей выпечки. У кассы стоит миловидная продавщица и интересуется, что же нас привело в заведение. Главный специалист департамента регулирования оборота алкогольной продукции регионального минэкономразвития Алексей Анчиков представляется и показывает ей свое удостоверение.

"В адрес министерства экономического развития поступила жалоба от жильцов близлежащих домов о том, что здесь реализуют алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, - поясняет он. - Имеются у вас документы, разрешающие данную торговлю?"

Судя по растерянному виду продавщицы, никаких документов у них не было или ИП Костина А.Н. (владелец павильона) не сочла необходимым доверять их сотрудникам магазина. А отсутствие лицензии на торговлю крепким алкоголем и сопроводительных документов на пивную продукцию, а также игнорирование подачи алкогольной декларации - повод довольно существенный для изъятия алкоголя. Кроме того, магазин находится на пути гостевого маршрута, а здесь, как выяснилось, частенько устраивают дебоши завсегдатаи павильона. Уставшие от постоянных пьяных разборок, жильцы близлежащих домов даже не раз обращались в полицию.

Всего из торгового павильона изъяли 450 л пива и пивных напитков, а также 106 бутылок крепкого алкоголя (водка, виски, вино, шампанское) общим объемом 86 л. По словам Алексея Анчикова, владельца магазина ждет штраф 540 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Антон Задворнов 11 сентября 2017 19:05 Двойными продажами квартир в самарской новостройке заинтересовался "Человек и закон"

Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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