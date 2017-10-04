Сотрудники минэкономразвития изъяли в торговом павильоне на ул. Ново-Садовой полтонны нелегального алкоголя

Министерство экономического развития Самарской области продолжает борьбу с продажей нелегального алкоголя. В магазине "Продукты 24 часа" на ул. Ново-Садовой, 309а в Самаре сотрудники ведомства изъяли 450 л пива и пивных напитков, а также около 86 л крепкого алкоголя.
Небольшой круглосуточный магазин, расположенный рядом с трамвайной остановкой "Завод им. Тарасова", пользовался большим спросом. Ассортимент продуктов довольно большой, от хлеба до корма для домашних питомцев, но самым ходовым товаром был все-таки алкоголь.
На прилавке уже лежат соль и открытая плитка шоколада, видимо, для тех, кому не терпится дойти до дома и они употребляют алкоголь прямо в павильоне, рядом привязана открывалка для пива, тут же - меню для любителей выпечки. У кассы стоит миловидная продавщица и интересуется, что же нас привело в заведение. Главный специалист департамента регулирования оборота алкогольной продукции регионального минэкономразвития Алексей Анчиков представляется и показывает ей свое удостоверение.
"В адрес министерства экономического развития поступила жалоба от жильцов близлежащих домов о том, что здесь реализуют алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, - поясняет он. - Имеются у вас документы, разрешающие данную торговлю?"
Судя по растерянному виду продавщицы, никаких документов у них не было или ИП Костина А.Н. (владелец павильона) не сочла необходимым доверять их сотрудникам магазина. А отсутствие лицензии на торговлю крепким алкоголем и сопроводительных документов на пивную продукцию, а также игнорирование подачи алкогольной декларации - повод довольно существенный для изъятия алкоголя. Кроме того, магазин находится на пути гостевого маршрута, а здесь, как выяснилось, частенько устраивают дебоши завсегдатаи павильона. Уставшие от постоянных пьяных разборок, жильцы близлежащих домов даже не раз обращались в полицию.
Всего из торгового павильона изъяли 450 л пива и пивных напитков, а также 106 бутылок крепкого алкоголя (водка, виски, вино, шампанское) общим объемом 86 л. По словам Алексея Анчикова, владельца магазина ждет штраф 540 тыс. рублей.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html