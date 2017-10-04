Сотрудники минэкономразвития изъяли в торговом павильоне на ул. Ново-Садовой полтонны нелегального алкоголя

Министерство экономического развития Самарской области продолжает борьбу с продажей нелегального алкоголя. В магазине "Продукты 24 часа" на ул. Ново-Садовой, 309а в Самаре сотрудники ведомства изъяли 450 л пива и пивных напитков, а также около 86 л крепкого алкоголя.

Небольшой круглосуточный магазин, расположенный рядом с трамвайной остановкой "Завод им. Тарасова", пользовался большим спросом. Ассортимент продуктов довольно большой, от хлеба до корма для домашних питомцев, но самым ходовым товаром был все-таки алкоголь.

На прилавке уже лежат соль и открытая плитка шоколада, видимо, для тех, кому не терпится дойти до дома и они употребляют алкоголь прямо в павильоне, рядом привязана открывалка для пива, тут же - меню для любителей выпечки. У кассы стоит миловидная продавщица и интересуется, что же нас привело в заведение. Главный специалист департамента регулирования оборота алкогольной продукции регионального минэкономразвития Алексей Анчиков представляется и показывает ей свое удостоверение.

"В адрес министерства экономического развития поступила жалоба от жильцов близлежащих домов о том, что здесь реализуют алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, - поясняет он. - Имеются у вас документы, разрешающие данную торговлю?"

Судя по растерянному виду продавщицы, никаких документов у них не было или ИП Костина А.Н. (владелец павильона) не сочла необходимым доверять их сотрудникам магазина. А отсутствие лицензии на торговлю крепким алкоголем и сопроводительных документов на пивную продукцию, а также игнорирование подачи алкогольной декларации - повод довольно существенный для изъятия алкоголя. Кроме того, магазин находится на пути гостевого маршрута, а здесь, как выяснилось, частенько устраивают дебоши завсегдатаи павильона. Уставшие от постоянных пьяных разборок, жильцы близлежащих домов даже не раз обращались в полицию.

Всего из торгового павильона изъяли 450 л пива и пивных напитков, а также 106 бутылок крепкого алкоголя (водка, виски, вино, шампанское) общим объемом 86 л. По словам Алексея Анчикова, владельца магазина ждет штраф 540 тыс. рублей.