Бывшее здание Городской Управы в Самаре отреставрирует компания из Нижнего Новгорода

Департамент градостроительства Самары определил подрядчика, который займется выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Тараева, Городская Управа" (ул. Куйбышева, 48).

Информация о этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, первоначально аукцион был объявлен в конце июля. Начальная максимальная стоимость контракта составляла 28,8 млн руб., подрядчика должны были определить 21 августа. Однако впоследствии эти торги были отменены. Новый аукцион объявили в начале сентября, при этом начальная цена контракта снизилась до 21 млн рублей.

На аукцион была подана одна заявка от ООО "Фрегат". Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде. Заявка признана соответствующей аукционным требованиям, и с подрядчиком заключат контракт на проведение работ.