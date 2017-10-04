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Архитектура Культура

Бывшее здание Городской Управы в Самаре отреставрирует компания из Нижнего Новгорода

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары определил подрядчика, который займется выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Тараева, Городская Управа" (ул. Куйбышева, 48).

Информация о этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, первоначально аукцион был объявлен в конце июля. Начальная максимальная стоимость контракта составляла 28,8 млн руб., подрядчика должны были определить 21 августа. Однако впоследствии эти торги были отменены. Новый аукцион объявили в начале сентября, при этом начальная цена контракта снизилась до 21 млн рублей.

На аукцион была подана одна заявка от ООО "Фрегат". Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде. Заявка признана соответствующей аукционным требованиям, и с подрядчиком заключат контракт на проведение работ.

По информации из открытых источников, дореволюционное здание Городской Думы и Управы было построено в 1850 г. и принадлежало П.В.Тараеву. В 1884 г. здание перешло к Городской Управе.
Согласно аукционной документации, на реставрацию памятника культурного наследия подрядчику отводится четыре месяца.

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Последние комментарии

А ****** 28 сентября 2017 14:54 В Самаре отреставрируют музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова

а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?

Spacee Hurricane 21 сентября 2017 07:07 В Новокуйбышевске появилась 15-метровая арка с уникальными барельефами

Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!

Андрей Кирьянов 04 сентября 2017 17:15 В центре Самары появился новый необычный арт-объект

Оригинально смотрится! Главное вовремя выставить охрану, т.к. сборщики цвет металлов не дремлют!:)

Dmitry Lakotsenin 24 августа 2017 11:56 Лицевой фасад и кровлю дореволюционного Дома Васильева отреставрируют за четыре месяца

Ну и кто подрядчик? Очередной Варяг?

Dmitry Lakotsenin 11 августа 2017 07:30 В Самаре отреставрируют барельефы на здании бывшего ресторана "Аквариум"

Посмотрим, кто будет заниматься объектом.

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