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Экономика и бизнес

Самарские проекты в области агро-, био- и медицинских технологий могут попасть в федеральный акселератор стартапов

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца октября принимаются заявки на участие в федеральном акселераторе технологических стартапов GenerationS. Лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получат интенсивное развитие и широкие возможности для привлечения инвестиций.

Как сообщает Региональный центр инноваций StartupSamara, заявки на участие принимает трек Agro& MedTech. Это одно из семи отраслевых направлений GenerationS-2017, в котором объединены проекты в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и медицины.

В этом году GenerationS пройдет в два параллельных потока: для команд, у которых есть пока только идея (проекты ранней стадии), и для зрелых проектов. Участие бесплатное. Для команд, отобранных в акселератор, будет оплачен трансфер и проживание в городе проведения программы.

GenerationS проходит в тесном сотрудничестве с крупными российскими корпорациями, которые заинтересованы в поиске перспективных инновационных технологий и готовы внедрять и развивать в своих компаниях инструменты "открытых инноваций". Партнером трека Agro& MedTech выступает группа компаний "НМЖК" — одно из крупнейших предприятий масложировой отрасли России. В ГК действует один из самых передовых R& D центров масложировой отрасли. Таким образом, для проектов, участвующих в GenerationS-2017, открывается возможность сотрудничества с высокотехнологичным R& D мирового уровня. Кроме того, стартаперы могут получить прямой выход на федеральные розничные сети, испытать идею на бизнесе федерального масштаба, познакомиться с экспертизой холдинга в маркетинге, продажах и моделях go-to-market.

Участники GenerationS получают целый ряд преимуществ, среди которых обучение и менторство, рекомендации по развитию проектов от экспертов венчурного рынка, бизнес-тренеров и индустриального партнера, возможность получить заказ на продукцию проектов от партнеров трека. Участники получают прямой доступ к крупнейшим в мире технологическим компаниям и к частным инвесторам. У автора проекта, участвующего в программе, появляется возможность побороться за 1 млн рублей призового фонда трека и за Гран-при в 15 млн рублей в рамках финала GenerationS — 2017.

Основными направлениями, по которым проводится конкурс трека Agro& MedTech, являются:

  • сельское хозяйство (органическое земледелие, защита растений);
  • переработка масложирового сырья (повышение качества подсолнечного масла, энзимное добывание масел, увеличение протеина в подсолнечном/соевом шроте, переработка отходов очистки масличных семян и др.);
  • переработка растительного масла (безникелевое/низкотрансовое гидрирование растительных масел, повышение стабильности подсолнечного масла, используемого для производства продукции и др.);
  • косметика (предотвращение образования плесени на мыле в процессе хранения, натуральные поверхностно-активные вещества для жидких моющих средств, стиральных порошков и др.);
  • создание "новой пищи" (снеки для спортивного питания, выращивание растительных клеток для получения полезных продуктов различного назначения, получение растительных масел из альтернативных источников (например, из водорослей), биоразлагаемая упаковка и др.);
  • медицина (биомедицина, медицинская генетика, ИТ в медицине, здоровое долголетие и др.);
  • нейронет (нейромедтехника, нейрофарма, нейроассистенты).

Чтобы принять участие в GenerationS-2017, необходимо зарегистрироваться на сайте www.generation-startup.ru и заполнить поля заявки по проекту, выбрав отраслевое направление "Agro& MedTech". После этого прислать ID своей заявки (придет на вашу электронную почту) на почту amt@yrockets.com.

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