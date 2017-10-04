Надежда Колесникова: "Мы будем защищать природные богатства губернии"

В среду, 4 октября, депутат Госдумы РФ Надежда Колесникова в рамках региональной недели провела прием граждан. Основные вопросы коснулись экологии самарского края.

По словам жителей региона, самые живописные места губернии зачастую захламлены бытовым мусором и отходами производства.

Так, жительница села Рождествено Лидия Чуракова рассказала, что прямо под ее окнами, на излюбленном сельчанами пляже открылась база по торговле строительными материалами.

"Днем здесь работают самосвалы, вывозят песок и щебень. А совсем рядом резвятся дети, которым ничего не стоит попасть под ковш", — рассказала заявительница. Она обращалась в администрацию поселения, министерство лесного хозяйства, Росприроднадзор. Но ведомства лишь кивали друг на друга, ссылаясь на отсутствие полномочий.

"Мы обязательно выясним, кто стоит за ООО "Фортуна" и на каких основаниях оно эксплуатирует землю в прибрежной полосе", — заявила Колесникова.

Похожая проблема у Натальи Осиной. Самарчанку беспокоит судьба озера в поселки Березки Волжского района. Дело в том, что около водоема нет ни одного мусорного контейнера. В итоге отдыхающие загрязняют берега озера и находящийся по соседству лес.

"В ближайшее время мы направим запрос в администрацию района и выясним, кто ответственен за организацию вывоза мусора на данном участке", — сказала депутат.