Надежда Колесникова: "Мы будем защищать природные богатства губернии"

В среду, 4 октября, депутат Госдумы РФ Надежда Колесникова в рамках региональной недели провела прием граждан. Основные вопросы коснулись экологии самарского края.
По словам жителей региона, самые живописные места губернии зачастую захламлены бытовым мусором и отходами производства.
Так, жительница села Рождествено Лидия Чуракова рассказала, что прямо под ее окнами, на излюбленном сельчанами пляже открылась база по торговле строительными материалами.
"Днем здесь работают самосвалы, вывозят песок и щебень. А совсем рядом резвятся дети, которым ничего не стоит попасть под ковш", — рассказала заявительница. Она обращалась в администрацию поселения, министерство лесного хозяйства, Росприроднадзор. Но ведомства лишь кивали друг на друга, ссылаясь на отсутствие полномочий.
"Мы обязательно выясним, кто стоит за ООО "Фортуна" и на каких основаниях оно эксплуатирует землю в прибрежной полосе", — заявила Колесникова.
Похожая проблема у Натальи Осиной. Самарчанку беспокоит судьба озера в поселки Березки Волжского района. Дело в том, что около водоема нет ни одного мусорного контейнера. В итоге отдыхающие загрязняют берега озера и находящийся по соседству лес.
"В ближайшее время мы направим запрос в администрацию района и выясним, кто ответственен за организацию вывоза мусора на данном участке", — сказала депутат.
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На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.