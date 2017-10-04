ХК "Лада" на выезде проиграл "Куньлунь Ред Стар" - 1:2

В среду, 4 октября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" в Шанхае встречалась с "Куньлунь Ред Стар".

Волжане активно начали матч с самым неудобным для себя соперником (во всех трех очных встречах с "Ладой" побеждал "Куньлунь РС"). Во второй половине стартового периода тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков почти на две минуты. И этим шансом смогли воспользоваться: Чарлз Геноуэй рукой остановил шайбу, которую хозяева пытались выбросить из зоны, и от души приложился к ней - 0:1.

При этом гости остались в большинстве, но вместо того, чтобы развить успех, умудрились пропустить гол - за три минуты до окончания стартового периода Кори Кейн убежал к воротам Антона Красоткина и сравнял счет - 1:1.

Второй период остался за хозяевами как по игре, так и по счету: Зак Юэйнь в его середине вывел вперед "Куньлунь РС" - 2:1.

В третьей двадцатиминутке тольяттинцы пытались уйти от поражения. За полторы минуты до окончания матча Артис Аболс заменил Красоткина шестым полевым игроком, но счет не изменился - "Куньлунь РС" одержал победу с минимальным счетом - 2:1, сообщает официальный сайт клуба.