За пожароопасный период в Самарской области не было ни одного возгорания в лесном фонде

За 169 дней действия особого противопожарного режима в Самарской области не было допущено ни одного возгорания государственного лесного фонда, сообщают в областном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
В субботу, 30 сентября, в соответствии с постановлением правительства Самарской области в регионе завершился особый противопожарный режим 2017 года.
По итогам пожароопасного сезона в лесном фонде губернии не допущено ни одного возгорания, несмотря на то, что в последние недели лета в большинстве районов сохранялся высокий класс пожарной опасности.
Во избежание перехода огня в лесной фонд с приграничных территорий лесопожарные формирования "Самаралес" ликвидировали 56 природных пожаров. С начала года инспекторы провели более 4 тыс. выездов по маршрутам патрулирования территории лесного фонда.
После официального завершения пожароопасного сезона соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности в государственном лесном фонде остается под постоянным контролем государственных лесных инспекторов.
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок