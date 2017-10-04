За пожароопасный период в Самарской области не было ни одного возгорания в лесном фонде

За 169 дней действия особого противопожарного режима в Самарской области не было допущено ни одного возгорания государственного лесного фонда, сообщают в областном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

В субботу, 30 сентября, в соответствии с постановлением правительства Самарской области в регионе завершился особый противопожарный режим 2017 года.

По итогам пожароопасного сезона в лесном фонде губернии не допущено ни одного возгорания, несмотря на то, что в последние недели лета в большинстве районов сохранялся высокий класс пожарной опасности.

Во избежание перехода огня в лесной фонд с приграничных территорий лесопожарные формирования "Самаралес" ликвидировали 56 природных пожаров. С начала года инспекторы провели более 4 тыс. выездов по маршрутам патрулирования территории лесного фонда.

После официального завершения пожароопасного сезона соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности в государственном лесном фонде остается под постоянным контролем государственных лесных инспекторов.