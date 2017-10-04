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В Самаре отметили вековой юбилей Георгиевского движения

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской средней школе №176 3 октября состоялись юбилейные торжества, посвященные 100-летию создания в городе отдела Союза Георгиевских кавалеров. Праздник прошел в торжественной обстановке. Собравшихся благословил епископ Кинельский и Безенчукский Софроний.

Участниками Георгиевского праздника стали представители командования 2-й гвардейской общевойсковой армии, областные общественные организации Российского Союза ветеранов, Российской Ассоциации Героев, Союза генералов Самары, учебных заведений города.

На торжестве в Георгиевской школе выступили заместитель председателя организации "Герои Отечества", Герой Советского Союза Геннадий Кучкин, заместитель председателя регионального отделения Российского Союза ветеранов, полковник запаса Виталий Забияка, директор Центрального государственного архива Самарской области Алексей Карпец, внучка полного Георгиевского кавалера Н.Г.Кочетова Ирина Багрова и другие.

По словам организаторов, выступление школьников погрузило всех в атмосферу вековой давности. А выставка, предоставленная школе областной организацией "Герои Отечества", вызвала интерес как у детей, так и у взрослых.

Гостям рассказали, что в школе открыт музей Георгиевских кавалеров. В его первом зале выставлены материалы об истории военного императорского ордена и героях дореволюционной России, получивших орден Святого Георгия всех четырех степеней. Это четыре российских фельдмаршала: М.И.Кутузов, И.Ф.Паскевич, М.Б.Барклай-де-Толли и И.И.Дибич. Здесь же, на музейных витринах, - копии всех Георгиевских наград и документов об этом ордене. Второй зал посвящен героям земли Самарской. Прежде всего, награжденных Георгиевским крестом. Их список постоянно пополняется. Многие исторические документы и фото- и видеоматериалы в этом музее представлены в интерактивной форме, передает корреспондент Волга Ньюс.

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