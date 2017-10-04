Сергиевское хозяйство "Кутузовское" решило выкупить часть имущества "СВ-Поволжское"

ООО Фермерское хозяйство "Кутузовское" из Сергиевского района стало победителем на торгах по продаже имущества ЗАО "СВ-Поволжское", сообщает конкурсный управляющий банкрота.
Компании достанется недвижимое имущество филиала "Кутузовский" "СВ-Поволжское" в пос. Кутузовский Сергиевского района. Это здание для сушки зерна, зерносклад, коровники на 216 голов, родильные отделения на 112 голов, свинарник-откормочник на 2000 голов, земельные участки площадью 80,4 тыс. кв. метров.
Фермерское хозяйство "Кутузовское" было единственным претендентом на имущество и предложило цену чуть более 1 млн рублей. Ранее этот лот был выставлен с начальной ценой 5,7 млн рублей.
Недвижимость находилась в залоге ООО "ПК-Инвест", которое является "дочкой" Петрокоммерцбанка, по иску которого было возбуждено дело о банкротстве компании "СВ-Поволжское". Банк передал право требования долга в 670,8 млн руб. "ПК-Инвесту".
Напомним, банк ВТБ добился признания банкротом владельца холдинга "СВ" Алексея Гриншпуна владельца холдинга "СВ" Алексея Гриншпуна. Долг перед ВТБ, согласно материалам арбитражного дела, составляет 923,78 тыс. рублей. Всего, согласно информации, размещенной в банке данных Федеральной службы судебных приставов России, в отношении Алексея Гриншпуна открыто 46 исполнительных производств на общую сумму свыше 4 млрд рублей.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб