Сергиевское хозяйство "Кутузовское" решило выкупить часть имущества "СВ-Поволжское"

ООО Фермерское хозяйство "Кутузовское" из Сергиевского района стало победителем на торгах по продаже имущества ЗАО "СВ-Поволжское", сообщает конкурсный управляющий банкрота.

Компании достанется недвижимое имущество филиала "Кутузовский" "СВ-Поволжское" в пос. Кутузовский Сергиевского района. Это здание для сушки зерна, зерносклад, коровники на 216 голов, родильные отделения на 112 голов, свинарник-откормочник на 2000 голов, земельные участки площадью 80,4 тыс. кв. метров.

Фермерское хозяйство "Кутузовское" было единственным претендентом на имущество и предложило цену чуть более 1 млн рублей. Ранее этот лот был выставлен с начальной ценой 5,7 млн рублей.

Недвижимость находилась в залоге ООО "ПК-Инвест", которое является "дочкой" Петрокоммерцбанка, по иску которого было возбуждено дело о банкротстве компании "СВ-Поволжское". Банк передал право требования долга в 670,8 млн руб. "ПК-Инвесту".



Напомним, банк ВТБ добился признания банкротом владельца холдинга "СВ" Алексея Гриншпуна владельца холдинга "СВ" Алексея Гриншпуна. Долг перед ВТБ, согласно материалам арбитражного дела, составляет 923,78 тыс. рублей. Всего, согласно информации, размещенной в банке данных Федеральной службы судебных приставов России, в отношении Алексея Гриншпуна открыто 46 исполнительных производств на общую сумму свыше 4 млрд рублей.