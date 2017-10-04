Новотны вернулся в список травмированных "Лады"

Чешский нападающий "Лады" Иржи Новотны, не полетевший в Китай и на Дальний Восток, продолжает лечение.

Континентальная хоккейная лига опубликовала список травмированных на 4 октября, и в нем вновь появился форвард "Лады" Иржи Новотны.

Напомним, чешский нападающий был помещен в список травмированных, но затем ранее объявленного срока вышел на лед в матчах с ХК "Сочи", "Салаватом Юлаевым" и "Магниткой", чем помог команде прервать серию поражений.

При этом на выезд в Китай и на Дальний Восток Новотны не полетел, сообщает официальный сайт клуба.