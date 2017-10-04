Жилфонд Тольятти подключен к теплу на 97,3%

По состоянию на 4 октября, в Тольятти пуск тепла осуществлен в 2200 жилых домах. 61 дом пока остается без отопления, сообщает городская администрация.

В Автозаводском районе тепло отсутствует в 25 домах. Из них 5 домов находятся на обслуживании ООО "УК № 2 ЖКХ", по 2 дома — ООО "Департамент ЖКХ", "ДомСервис", ООО УК "Тольятти сервис", по 1 дому — "Жилстандарт" и Департамент ЖКУ (ЖЭК-14).

Без отопления остаются также жители 6 домов ООО УК "Небо" и 6 домов, находящихся на самоуправлении (ТСЖ+ЖСК). В целом жилфонд района подключен к теплу на 97,3%.

В Центральном районе без отопления остается 21 дом. За 10 домов ответственна УК-3, за 3 дома — ООО "ДЖКХ" (ЖЭУ-13), остальные 8 домов находятся на самоуправлении. Жилой фонд района подключен к теплу на 97,4%.

В Комсомольском районе к теплу не подключены 15 домов: 4 дома ООО "ДЖКХ" (ЖЭУ-Шлюзовой), по 2 дома -ООО "ДЖКХ" (ЖЭУ-Комсомольский) и УК-4, а также 6 домов, находящихся на управлении УК "Содружество" и 1 дом — на самоуправлении. Жилфонд района подключен к теплу на 97%.

Что касается объектов социальной инфраструктуры, то детские сады, школы, учреждения культуры, специальные и другие отдельно стоящие учебные заведения подключены к теплу на 100%, лечебные учреждения — на 95%.