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ЖКХ и благоустройство Общество

Жилфонд Тольятти подключен к теплу на 97,3%

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 4 октября, в Тольятти пуск тепла осуществлен в 2200 жилых домах. 61 дом пока остается без отопления, сообщает городская администрация.

В Автозаводском районе тепло отсутствует в 25 домах. Из них 5 домов находятся на обслуживании ООО "УК № 2 ЖКХ", по 2 дома — ООО "Департамент ЖКХ", "ДомСервис", ООО УК "Тольятти сервис", по 1 дому — "Жилстандарт" и Департамент ЖКУ (ЖЭК-14).

Без отопления остаются также жители 6 домов ООО УК "Небо" и 6 домов, находящихся на самоуправлении (ТСЖ+ЖСК). В целом жилфонд района подключен к теплу на 97,3%.

В Центральном районе без отопления остается 21 дом. За 10 домов ответственна УК-3, за 3 дома — ООО "ДЖКХ" (ЖЭУ-13), остальные 8 домов находятся на самоуправлении. Жилой фонд района подключен к теплу на 97,4%.

В Комсомольском районе к теплу не подключены 15 домов: 4 дома ООО "ДЖКХ" (ЖЭУ-Шлюзовой), по 2 дома -ООО "ДЖКХ" (ЖЭУ-Комсомольский) и УК-4, а также 6 домов, находящихся на управлении УК "Содружество" и 1 дом — на самоуправлении. Жилфонд района подключен к теплу на 97%.

Что касается объектов социальной инфраструктуры, то детские сады, школы, учреждения культуры, специальные и другие отдельно стоящие учебные заведения подключены к теплу на 100%, лечебные учреждения — на 95%.

Гид потребителя

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Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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