Дмитрий Азаров: Самарский университет в своей отрасли является ведущим в стране

В среду, 4 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония празднования 75-летия Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Поздравить коллектив с юбилеем приехал врио губернатора Дмитрий Азаров.

Поздравить вуз с праздником также приехали главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава города Олег Фурсов, экс-ректоры Виктор Сойфер и Владимир Шорин.

В зале театра присутствовали члены правительства региона, депутаты, руководители крупнейших предприятий области, коллеги из российских университетов, преподаватели и выпускники вуза, ветераны и студенты.

Открывая церемонию, ректор университета Евгений Шахматов отметил, что руководить таким вузом — это большая честь, ведь здесь работало и работает столько замечательных людей.

Он напомнил, что первый ректор, Александр Сойфер, получил приказ организовать авиационный институт 17 июля 1942 года, а уже в октябре того же года начались занятия. Следующие 14 лет вуз возглавлял Федор Стебихов. Эти годы стали временем становления Куйбышевского авиационного института.

С 1956 по 1988 годы вузом руководил Александр Лукачев. КуАИ за эти годы стал одним из крупнейших в стране. Количество студентов выросло с тысячи до более чем десяти тысяч. Владимир Шорин стал первым избранным ректором и уже через вашу года возглавил комитет по образованию и науке Верховного Совета СССР. С 1990 по 2010 год вуз возглавлял Виктор Сойфер, который сумел сохранить и развивать вуз в лихие 90-е.

По мнению Евгения Шахматова, объединение аэрокосмического и государственного университетов в 2015 году стало эпохальным событием не только для самих вузов. Когда-то они начинали обучение студентов всего по 2-3 специальностям. Сегодня в объединенном университете идет обучение более чем по 300 программам.

Евгений Шахматов напомнил собравшимся слова Виктора Рябова, ректора Куйбышевского государственного университета в 70-е годы: "Если вам удастся это сделать, если удастся создать объединенный университет, это для Самарской области может стать самым значимым событием за всю ее историю".

Низкий поклон и слова огромной благодарности высказал Евгений Шахматов выразил всем сотрудникам вуза, а особенно ветеранам, на которых держатся традиции объединившихся университетов.

После выступления ректора были зачитаны поздравительные телеграммы от заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина и Ольги Голодец.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан в своем поздравлении отметил, что вуз стал символом не только губернии и Поволжского федерального округа, но и всей России.

"На протяжении многих лет здесь обучается большое количество иностранных студентов, и это, по сути, престиж Российской Федерации. Позвольте поздравить вас с вашим праздником. Я имею право сказать уже и с нашим, я болею, переживаю за вас. За то, как происходило объединение. И рад, что результат есть, результат хороший. Сегодня вуз по праву входит в число лучших России", — отметил он.

Также Сергей Чабан передал поздравления от полномочно­го представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

"За этой впечатляющей датой достойный путь, насыщенный яркими событиями и достижениями!", — говорилось в поздравлении.

Отмечалось, что инновационная направленность, самые современные технологии, активно используемые в обучении, признанные научные школы позволяют коллективу университета уверенно смотреть в будущее, вести многогранную исследовательскую деятельность и развивать международное сотрудничество.

"Авторитет университета неизменно высок не только в России, но и далеко за её пределами, — подчеркнул в своем поздравлении Михаил Бабич. — Наглядным подтверждением высокого статуса ВУЗа является присвоение категории "Национальный исследовательский университет" и его вхождение в рейтинг лучших высших учебных заведений стран БРИКС".

Во всем этом, по мнению полномочного представителя президента, заслуга профессорско-преподавательского состава университета, представляющего творческую и интеллектуальную элиту.

Также Михаил Бабич пожелал всему коллективу Самарского национального исследовательского университета благополучия, новых открытий, смелых проектов и свершения творческих замыслов.

Председатель губернской думы Виктор Сазонов отметил три этапа развития вуза — авиационный институт, аэрокосмический университет, национальный исследовательский университет. "И все эти этапы неразрывно связаны с развитием авиационной и космической промышленности страны, — подчеркнул он. — Это стратегические отрасли нашего государства. Это то, что обеспечивает нашу безопасность. Сегодня на этом юбилее присутствует элита научно-технического прогресса нашей страны. Сегодня Самарский национальный исследовательский университет входит в 15 лучших вузов страны. Цель — войти в Топ-100 вузов мира. И эта цель, безусловно, выполнима".

Также он заверил собравшихся, что власть будет и дальше поддерживать вуз, а также поздравил от себя лично и от всех депутатов губернской думы с юбилеем и пожелал университету дальнейших побед.

В финальной части церемонии на сцену поднялся врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров: "Я очень рад, что сегодня имею честь поздравить всех собравшихся со знаменательным юбилеем, с торжеством, которое важно не только для вуза, региона, но, я уверен, и для всей страны. Я очень рад, что могу обратиться к ректорам университета: Владимиру Павловичу, Виктору Александровичу, Евгению Владимировичу и к тому, будущему ректору, который сейчас сидит где-то на галерке, как сказал Виктор Сойфер. Что могу поблагодарить тех людей, которые делают все для того, чтобы вуз стал ведущим в нашей стране, вошел в славную когорту университетов, на которые рассчитывает и опирается вся страна, будущее с которым связывает и наш президент Владимир Владимирович Путин".

Глава региона также выразил надежду, что лучшие традиции уникальной профессорско-преподавательской школы будут продолжены теми студентами, которые присутствуют в зале, а также высказал слова самой искренней признательности ветеранам.

"Мы вместе с вами радуемся победам университета, — отметил глава региона. — Совершенно очевидно, что Самарский университет в своей отрасли является ведущим в стране".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что руководство области обязательно создаст все условия, чтобы университет занимал самые высокие строчки в мировых рейтингах: "Я хочу вас всех поблагодарить за ваш труд и поблагодарить тех, кто прилежно учится, пожелать всем новых успехов, побед, свершений! И здесь можно смело сказать: только вперед!"