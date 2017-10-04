16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Омбудсмен региона провела прием пожилых граждан Надежда Колесникова: "Мы будем защищать природные богатства губернии" Владимир Гутенев: "Мы из отстающих вышли в крепкие середняки" На пост председателя областного арбитража рекомендован Александр Ефанов На должность зампредседателя облсуда рекомендована Анна Подольская

Федеральная власть Власть и политика

Омбудсмен региона провела прием пожилых граждан

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати

Во вторник, 3 октября, уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова провела целевой прием, приуроченный ко дню пожилого человека. Пришедших граждан больше всего беспокоили вопросы начисления пенсии и компенсации за жилищно-коммунальные услуги.

Проблема 70-летнего Вячеслава Крапивинцева знакома многим. "Почти вся пенсия уходит на коммунальные платежи. Денег на жизнь не хватает", — рассказал пенсионер. По словам замуправляющего регионального отделения ПФР Светланы Нефедовой, пенсия мужчине начисляется в полном объеме. При этом с января 2018 года она будет индексирована на 3,7%. Проблема — в величине коммунальных платежей. "Все летние месяцы я прожил на даче, при этом плату за газ тепло и свет мне начисляли как обычно", — посетовал ветеран.

Специалист аппарата уполномоченного Екатерина Белозерова пояснила, что перерасчет платежей сделать не удастся. "Согласно ФЗ № 261 собственники жилья обязаны до 1 июля 2012 г. установить счетчики на воду, тепло электричество и до 1 января 2015 г. — счетчики на газ. В отсутствии приборов расчет ведется по нормативам", — рассказала эксперт.

Пенсионерка Надежда Ивановна обратилась по поводу компенсации коммунальных платежей. "Я — федеральный ветеран труда, мне компенсировали до 50% всех коммунальных платежей. Теперь выплаты стали меньше", — рассказала самарчанка.

Представители минсоца пояснили, что ранее льготники получали единовременную выплату, которая рассчитывалась по региональному стандарту. С 2017 года получателям льгот начисляется компенсация из расчета 50% от нормы жилплощади: 33 кв. м на одного человека. При этом площадь квартиры заявительницы составляет более 50 кв. м.

Вопрос компенсации интересует и Юрия Местерова. Сам он является федеральным ветераном труда, а жена и сын имеют инвалидность. "С каждым месяцем размер компенсации становится все меньше и меньше. Дошло до того, что на троих мы получили 700 рублей", — рассказал пенсионер.

Представители минсоца заверили, что выплаты ведутся в полном объеме. Они пообещали привлечь местное управление соцзащиты и детально разобраться в ситуации.

Еще одна проблема семьи Местеровых — тяжелое состояние сына. "Уже более 20 лет он является инвалидом первой группы. За все это время мы не получили ни моральной, ни финансовой поддержки, только 2 тыс. руб. на покупку техники", — рассказал заявитель. "Для того, чтобы на вашего сына обратили внимание, необходимо прийти в бюро медико-социальной экспертизы и получить актуальную программу реабилитации", — пояснили в минсоце. "Мы обратимся к руководству бюро и попросим прислать врача на дом", — заявила Гальцова.

По словам представителей минисоца, скоро сопровождение инвалидов выйдет на новый уровень. "Сейчас в стране создается федеральный реестр инвалидов. Система заработает с 1 января 2018 года. Это значит, что каждый инвалид будет сопровождаться всеми ведомствами в зависимости от индивидуальной программы реабилитации", — рассказали представители ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 05 сентября 2017 11:48 В Самарском областном суде не нашлось места для стола прокурора

На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 12:11 В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:17 Природоохранный прокурор Евгений Корнилов возглавил управление в облпрокуратуре

Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.

Dmitry Lakotsenin 02 ноября 2016 16:26 Парад Памяти получил статус федерального проекта партии "Единая Россия"

Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!

Евгений Корнилов 25 сентября 2016 09:36 Министр образования и науки РФ обсудила проблемы высшего образования с ректорами самарских вузов

Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.

Фото на сайте

Игорь Левитин и Николай Меркушкин осмотрели ход строительства стадиона "Самара Арена"

Игорь Левитин и Николай Меркушкин осмотрели ход строительства стадиона "Самара Арена"

Виталий Мутко стал почетным гостем финала турнира "Лето с футбольным мячом"

Виталий Мутко стал почетным гостем финала турнира "Лето с футбольным мячом"

Виталий Мутко посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена"

Виталий Мутко посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5