Омбудсмен региона провела прием пожилых граждан

Во вторник, 3 октября, уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова провела целевой прием, приуроченный ко дню пожилого человека. Пришедших граждан больше всего беспокоили вопросы начисления пенсии и компенсации за жилищно-коммунальные услуги.

Проблема 70-летнего Вячеслава Крапивинцева знакома многим. "Почти вся пенсия уходит на коммунальные платежи. Денег на жизнь не хватает", — рассказал пенсионер. По словам замуправляющего регионального отделения ПФР Светланы Нефедовой, пенсия мужчине начисляется в полном объеме. При этом с января 2018 года она будет индексирована на 3,7%. Проблема — в величине коммунальных платежей. "Все летние месяцы я прожил на даче, при этом плату за газ тепло и свет мне начисляли как обычно", — посетовал ветеран.

Специалист аппарата уполномоченного Екатерина Белозерова пояснила, что перерасчет платежей сделать не удастся. "Согласно ФЗ № 261 собственники жилья обязаны до 1 июля 2012 г. установить счетчики на воду, тепло электричество и до 1 января 2015 г. — счетчики на газ. В отсутствии приборов расчет ведется по нормативам", — рассказала эксперт.

Пенсионерка Надежда Ивановна обратилась по поводу компенсации коммунальных платежей. "Я — федеральный ветеран труда, мне компенсировали до 50% всех коммунальных платежей. Теперь выплаты стали меньше", — рассказала самарчанка.

Представители минсоца пояснили, что ранее льготники получали единовременную выплату, которая рассчитывалась по региональному стандарту. С 2017 года получателям льгот начисляется компенсация из расчета 50% от нормы жилплощади: 33 кв. м на одного человека. При этом площадь квартиры заявительницы составляет более 50 кв. м.

Вопрос компенсации интересует и Юрия Местерова. Сам он является федеральным ветераном труда, а жена и сын имеют инвалидность. "С каждым месяцем размер компенсации становится все меньше и меньше. Дошло до того, что на троих мы получили 700 рублей", — рассказал пенсионер.

Представители минсоца заверили, что выплаты ведутся в полном объеме. Они пообещали привлечь местное управление соцзащиты и детально разобраться в ситуации.

Еще одна проблема семьи Местеровых — тяжелое состояние сына. "Уже более 20 лет он является инвалидом первой группы. За все это время мы не получили ни моральной, ни финансовой поддержки, только 2 тыс. руб. на покупку техники", — рассказал заявитель. "Для того, чтобы на вашего сына обратили внимание, необходимо прийти в бюро медико-социальной экспертизы и получить актуальную программу реабилитации", — пояснили в минсоце. "Мы обратимся к руководству бюро и попросим прислать врача на дом", — заявила Гальцова.

По словам представителей минисоца, скоро сопровождение инвалидов выйдет на новый уровень. "Сейчас в стране создается федеральный реестр инвалидов. Система заработает с 1 января 2018 года. Это значит, что каждый инвалид будет сопровождаться всеми ведомствами в зависимости от индивидуальной программы реабилитации", — рассказали представители ведомства.