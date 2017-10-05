Новокуйбышевская нефтехимическая компания выпустила в Волгу 51 тысячу мальков сазана

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", провело экологическую акцию по восполнению биоресурсов реки Волги. Более 51 тысячи мальков сазана было выпущено в Саратовское водохранилище.
Специалисты завода проводят подобные акции ежегодно начиная с 2002 года. Только за последние четыре года в Волгу было отпущено более 200 тысяч мальков.
Выпуск был осуществлен при участии представителей Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Как отмечают специалисты, благодаря планомерной работе по восполнению биоресурсов водоемы становятся чище, а популяция рыб сохраняет свою численность.
Забота о водных ресурсах является одним из приоритетных направлений в экологической политике предприятия, в объявленный в России Год экологии. Так, например, в этом году при поддержке Новокуйбышевской нефтехимчиеской компании была проведена работа по очистке дна и береговой линии озера Сакулино — излюбленного места отдыха жителей Новокуйбышевска. Берег озера очистили от бытового мусора и зарослей камыша, со дна убрали ил, было вывезено 3 450 кубометров ила и завезено 800 тонн чернозема.
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок