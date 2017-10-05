Новокуйбышевская нефтехимическая компания выпустила в Волгу 51 тысячу мальков сазана

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", провело экологическую акцию по восполнению биоресурсов реки Волги. Более 51 тысячи мальков сазана было выпущено в Саратовское водохранилище.

Специалисты завода проводят подобные акции ежегодно начиная с 2002 года. Только за последние четыре года в Волгу было отпущено более 200 тысяч мальков.

Выпуск был осуществлен при участии представителей Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Как отмечают специалисты, благодаря планомерной работе по восполнению биоресурсов водоемы становятся чище, а популяция рыб сохраняет свою численность.

Забота о водных ресурсах является одним из приоритетных направлений в экологической политике предприятия, в объявленный в России Год экологии. Так, например, в этом году при поддержке Новокуйбышевской нефтехимчиеской компании была проведена работа по очистке дна и береговой линии озера Сакулино — излюбленного места отдыха жителей Новокуйбышевска. Берег озера очистили от бытового мусора и зарослей камыша, со дна убрали ил, было вывезено 3 450 кубометров ила и завезено 800 тонн чернозема.