На трассе под Сызранью перевернулась фура

В четверг, 5 октября, около 05:00 на 918 км трассы М-5 "Урал" по неустановленной причине фура Mercedes съехала в кювет и опрокинулась, сообщает syzran-small.ru.
В результате ДТП произошел разлив топлива, однако возгорания удалось избежать. 68-летний водитель фуры получил травму руки, но от госпитализации отказался.
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Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше