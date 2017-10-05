На трассе под Сызранью перевернулась фура

В четверг, 5 октября, около 05:00 на 918 км трассы М-5 "Урал" по неустановленной причине фура Mercedes съехала в кювет и опрокинулась, сообщает syzran-small.ru.

В результате ДТП произошел разлив топлива, однако возгорания удалось избежать. 68-летний водитель фуры получил травму руки, но от госпитализации отказался.