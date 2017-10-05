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В самарском офисе Промсвязьбанка прошли состязания айтишников В Самаре стартовал хакатон PSB SAMARA BATTLE Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE Ростелеком поддержал соревнования антихакеров в Самаре Резидент технопарка компания "ИнтегроМаш" разрабатывает интерактивные технические руководства

ИТ Транспорт и связь

В самарском офисе Промсвязьбанка прошли состязания айтишников

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие выходные в Самаре состоялся хакатон PSB SAMARA BATTLE с призовым фондом 600 тыс. рублей. В 28-часовом состязании принимали участие более 80 специалистов в сфере ИТ-разработки, дизайнеров, программистов и маркетологов со всей России. Призерами хакатона стали команды из Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы и Самары.

На участие в хакатоне заявились 78 команд, в финал прошли 17 из них. Два дня — 30 сентября и 1 октября — беспрерывно в течение 28 часов участники хакатона работали над проектами банковских продуктов в рамках пяти направлений: геймификация, проактивный финансовый помощник, большие данные и искусственный интеллект, мгновенные платежи и переводы, носимые гаджеты, открытие счета для юридических лиц. Еще три индивидуальных участника соревновались в специальной номинации "Взломай интернет-банк".

"Темы состязаний выбирались из тех, что сейчас считаются для банковской индустрии особенно важными, — отметил старший вице-президент — руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанк" Александр Чернощекин. — К примеру, геймификация в значительной степени влияет и на продажи, и на лояльность клиентов. ИТ-безопасность — это собственно защита от кибермошенников. А интернет-банк делает людей мобильными".

В результате первое место было отдано коллективу Innovation (г. Санкт-Петербург). Ребята получили приз в размере 250 тыс. рублей. Второе место заняла команда Blueberry-digital из Смоленска, их выигрыш составил 150 тыс. рублей. На 3 месте оказалась московская команда OilStone — 100 тыс. руб. Также был вручен поощрительный приз команде из Самары — Pig On The Moon (50 тыс. рублей).

Победителя в номинации "Взломай интернет-банк", к сожалению или к счастью разработчиков, не оказалось, участникам хакатона не удалось найти уязвимое место системы безопасности. Однако поощрительный приз в размере 50 тыс. руб. все же был вручен одному из самых настойчивых хакеров.

"Хакатон — это, прежде всего, поиск талантливых людей, которые помогут нам сделать банк лучшим в этой сфере. Промсвязьбанк любит креативных людей. Я уверена, их разработки очень быстро отразятся на клиентском сервисе. Наиболее талантливых ребят мы с удовольствием примем на работу в банк, не только в Самаре, но и в Тольятти", — сказала региональный директор операционного офиса "Самарский" Татьяна Перемышлина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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