В самарском офисе Промсвязьбанка прошли состязания айтишников

В минувшие выходные в Самаре состоялся хакатон PSB SAMARA BATTLE с призовым фондом 600 тыс. рублей. В 28-часовом состязании принимали участие более 80 специалистов в сфере ИТ-разработки, дизайнеров, программистов и маркетологов со всей России. Призерами хакатона стали команды из Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы и Самары.
На участие в хакатоне заявились 78 команд, в финал прошли 17 из них. Два дня — 30 сентября и 1 октября — беспрерывно в течение 28 часов участники хакатона работали над проектами банковских продуктов в рамках пяти направлений: геймификация, проактивный финансовый помощник, большие данные и искусственный интеллект, мгновенные платежи и переводы, носимые гаджеты, открытие счета для юридических лиц. Еще три индивидуальных участника соревновались в специальной номинации "Взломай интернет-банк".
"Темы состязаний выбирались из тех, что сейчас считаются для банковской индустрии особенно важными, — отметил старший вице-президент — руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанк" Александр Чернощекин. — К примеру, геймификация в значительной степени влияет и на продажи, и на лояльность клиентов. ИТ-безопасность — это собственно защита от кибермошенников. А интернет-банк делает людей мобильными".
В результате первое место было отдано коллективу Innovation (г. Санкт-Петербург). Ребята получили приз в размере 250 тыс. рублей. Второе место заняла команда Blueberry-digital из Смоленска, их выигрыш составил 150 тыс. рублей. На 3 месте оказалась московская команда OilStone — 100 тыс. руб. Также был вручен поощрительный приз команде из Самары — Pig On The Moon (50 тыс. рублей).
Победителя в номинации "Взломай интернет-банк", к сожалению или к счастью разработчиков, не оказалось, участникам хакатона не удалось найти уязвимое место системы безопасности. Однако поощрительный приз в размере 50 тыс. руб. все же был вручен одному из самых настойчивых хакеров.
"Хакатон — это, прежде всего, поиск талантливых людей, которые помогут нам сделать банк лучшим в этой сфере. Промсвязьбанк любит креативных людей. Я уверена, их разработки очень быстро отразятся на клиентском сервисе. Наиболее талантливых ребят мы с удовольствием примем на работу в банк, не только в Самаре, но и в Тольятти", — сказала региональный директор операционного офиса "Самарский" Татьяна Перемышлина.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???