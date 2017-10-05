В самарском офисе Промсвязьбанка прошли состязания айтишников

В минувшие выходные в Самаре состоялся хакатон PSB SAMARA BATTLE с призовым фондом 600 тыс. рублей. В 28-часовом состязании принимали участие более 80 специалистов в сфере ИТ-разработки, дизайнеров, программистов и маркетологов со всей России. Призерами хакатона стали команды из Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы и Самары.

На участие в хакатоне заявились 78 команд, в финал прошли 17 из них. Два дня — 30 сентября и 1 октября — беспрерывно в течение 28 часов участники хакатона работали над проектами банковских продуктов в рамках пяти направлений: геймификация, проактивный финансовый помощник, большие данные и искусственный интеллект, мгновенные платежи и переводы, носимые гаджеты, открытие счета для юридических лиц. Еще три индивидуальных участника соревновались в специальной номинации "Взломай интернет-банк".

"Темы состязаний выбирались из тех, что сейчас считаются для банковской индустрии особенно важными, — отметил старший вице-президент — руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанк" Александр Чернощекин. — К примеру, геймификация в значительной степени влияет и на продажи, и на лояльность клиентов. ИТ-безопасность — это собственно защита от кибермошенников. А интернет-банк делает людей мобильными".

В результате первое место было отдано коллективу Innovation (г. Санкт-Петербург). Ребята получили приз в размере 250 тыс. рублей. Второе место заняла команда Blueberry-digital из Смоленска, их выигрыш составил 150 тыс. рублей. На 3 месте оказалась московская команда OilStone — 100 тыс. руб. Также был вручен поощрительный приз команде из Самары — Pig On The Moon (50 тыс. рублей).

Победителя в номинации "Взломай интернет-банк", к сожалению или к счастью разработчиков, не оказалось, участникам хакатона не удалось найти уязвимое место системы безопасности. Однако поощрительный приз в размере 50 тыс. руб. все же был вручен одному из самых настойчивых хакеров.

"Хакатон — это, прежде всего, поиск талантливых людей, которые помогут нам сделать банк лучшим в этой сфере. Промсвязьбанк любит креативных людей. Я уверена, их разработки очень быстро отразятся на клиентском сервисе. Наиболее талантливых ребят мы с удовольствием примем на работу в банк, не только в Самаре, но и в Тольятти", — сказала региональный директор операционного офиса "Самарский" Татьяна Перемышлина.