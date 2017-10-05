16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минстрой: счета СОФЖИ попали под арест из-за компании "С.И.Т.И." Второй этап строительства трех парковок около "Самара Арены" обойдется в 327 млн рублей Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар" "Самара-Базис" доказал в суде, что не обязан предоставлять квартиры дольщикам "Активного капитала" Снесен пристрой, мешавший строительству трамвайной линии до стадиона "Самара Арена"

Строительство Строительство и недвижимость

Минстрой: счета СОФЖИ попали под арест из-за компании "С.И.Т.И."

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 269
Версия для печати

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) может не исполнить целый ряд своих обязательств, в том числе по федеральным программам из-за действий одного из подрядчика — ООО "С.И.Т.И.", сообщает региональный минстрой.

Фото: СОФЖИ

В 2014 г. фонд приступил к реализации на территории Южного города проекта "СОФЖИзнь на юге Самары". Планировалось до ноября 2015 г. построить почти 56 тыс. кв. м жилья эконом-класса с чистовой отделкой. Часть квартир в проекте была заявлена  для участия в госпрограмме "Жилье для российской семьи". Генподрядной организацией одного из кварталов с общей площадью свыше 34 тыс. кв. м была определена компания "С.И.Т.И.".

Однако генподрядчик допустил серьезные отставания в работе, нарушив сроки по договору генподряда более чем на полтора года. Так по договору работы должны были завершиться в ноябре 2015 г., фактический же срок ввода объекта в эксплуатацию — апрель 2017 года.

"Фонд, имея обязательства перед своими дольщиками по своевременной передаче им квартир, был вынужден выплачивать компенсации в виде пени и штрафов, причем не только из-за срыва сроков, но и из-за низкого качества выполненных работ. Фонд понес дополнительные расходы по осуществлению экспертиз и устранению выявленных недостатков", — указывает минстрой.

Поскольку генподрядчик до конца не устранил все замечания по объекту, фонд не перечислил итоговое вознаграждение целиком, ожидая от компании выполнения всех обязательств по договору.

ООО "С.И.Т.И." же обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании остатка по договору генподряда с СОФЖИ в сумме 43 млн рублей.

2 августа 2017 г. суд отказал "С.И.Т.И." в удовлетворении требований, мотивируя это тем, что истцу необходимо выполнить полностью свои обязательства по договору генподряда. Однако уже 21 сентября решение было отменено, и с СОФЖИ в пользу ООО "С.И.Т.И." было взыскано 43 млн рублей. Сейчас СОФЖИ пытается обжаловать это решение.

27 сентября арбитражом был выписан исполнительный лист. В соответствии с законом, у СОФЖИ было время для добровольного исполнения требований. Однако уже на следующий день, 28 сентября, в банки-партнеры СОФЖИ поступили постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства СОФЖИ на расчетных счетах.

"На них, в том числе, размещены бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий молодым учителям, молодым педагогам и другим категориям", — обращает внимание ведомство. — Министерство строительства Самарской области намерено активно добиваться справедливости и возобновления работы фонда, а также вести работу по привлечению недобросовестного подрядчика к ответственности".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 14:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Фото на сайте

Проект компании "ГеоСпецСтрой" по благоустройству территории вокруг стадиона "Самара Арена" прошел госэкспертизу

Проект компании "ГеоСпецСтрой" по благоустройству территории вокруг стадиона "Самара Арена" прошел госэкспертизу

Проекты ООО "НИИПРИИ"Севзапинжтехнология", реализуемые в Самарe

Проекты ООО "НИИПРИИ"Севзапинжтехнология", реализуемые в Самарe

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5