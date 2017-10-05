Минстрой: счета СОФЖИ попали под арест из-за компании "С.И.Т.И."

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) может не исполнить целый ряд своих обязательств, в том числе по федеральным программам из-за действий одного из подрядчика — ООО "С.И.Т.И.", сообщает региональный минстрой.

В 2014 г. фонд приступил к реализации на территории Южного города проекта "СОФЖИзнь на юге Самары". Планировалось до ноября 2015 г. построить почти 56 тыс. кв. м жилья эконом-класса с чистовой отделкой. Часть квартир в проекте была заявлена для участия в госпрограмме "Жилье для российской семьи". Генподрядной организацией одного из кварталов с общей площадью свыше 34 тыс. кв. м была определена компания "С.И.Т.И.".

Однако генподрядчик допустил серьезные отставания в работе, нарушив сроки по договору генподряда более чем на полтора года. Так по договору работы должны были завершиться в ноябре 2015 г., фактический же срок ввода объекта в эксплуатацию — апрель 2017 года.

"Фонд, имея обязательства перед своими дольщиками по своевременной передаче им квартир, был вынужден выплачивать компенсации в виде пени и штрафов, причем не только из-за срыва сроков, но и из-за низкого качества выполненных работ. Фонд понес дополнительные расходы по осуществлению экспертиз и устранению выявленных недостатков", — указывает минстрой.

Поскольку генподрядчик до конца не устранил все замечания по объекту, фонд не перечислил итоговое вознаграждение целиком, ожидая от компании выполнения всех обязательств по договору.

ООО "С.И.Т.И." же обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании остатка по договору генподряда с СОФЖИ в сумме 43 млн рублей.

2 августа 2017 г. суд отказал "С.И.Т.И." в удовлетворении требований, мотивируя это тем, что истцу необходимо выполнить полностью свои обязательства по договору генподряда. Однако уже 21 сентября решение было отменено, и с СОФЖИ в пользу ООО "С.И.Т.И." было взыскано 43 млн рублей. Сейчас СОФЖИ пытается обжаловать это решение.

27 сентября арбитражом был выписан исполнительный лист. В соответствии с законом, у СОФЖИ было время для добровольного исполнения требований. Однако уже на следующий день, 28 сентября, в банки-партнеры СОФЖИ поступили постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства СОФЖИ на расчетных счетах.

"На них, в том числе, размещены бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий молодым учителям, молодым педагогам и другим категориям", — обращает внимание ведомство. — Министерство строительства Самарской области намерено активно добиваться справедливости и возобновления работы фонда, а также вести работу по привлечению недобросовестного подрядчика к ответственности".