В среду, 4 октября, депутат Государственной думы Евгений Серпер провел прием граждан в рамках региональной недели.

По словам депутата, по-прежнему много вопросов поступает от обманутых дольщиков. "Будем разбираться, помогать, — сказал Евгений Серпер. — К сожалению, появляются новые обманутые дольщики. Недобросовестные компании продолжают находить лазейки в законодательстве, поэтому люди, которые собираются приобретать квартиры, должны проявлять осторожность и внимательность при выборе продавца. Изучить документы, историю компании. Чем заманчивее предложение, тем наверное, там больше рисков в нем содержится".

Депутат также отметил, что зачастую люди сами идут на риск, а потом получают негативный результат. "Но, естественно, задача государства защищать интересы граждан, — подчеркнул он. — Сегодня все строительные компании сегодня входят в саморегулируемые организации (СРО), уплачивают страховые взносы, которые, в случае форс-мажорных обстоятельств, СРО может использовать. Но иногда этих взносов не хватает".

Также Евгений Серпер рассказал, что в настоящий момент прорабатываются и новые механизмы законодательной защиты интересов дольщиков.

Еще один вопрос касался перекрестка улиц Печерская и Революционная. Здесь очень часто случаются аварии, бывают и жертвы. Как рассказал Виктор Трибунский, последняя авария здесь была 20 сентября и буквально в день приема, 4 октября, около 12:00 вновь произошла авария. Столкнулись два автомобиля, в одном из них был ребенок. Жители уже обращались в городскую администрацию, в ГИБДД с просьбой принять меры безопасности, но решение затягивается.

Евгений Серпер поддержал эту инициативу граждан. Тем более, что дом № 107 по улице Революционной, которое находится рядом с перекрестком и где проходят приемы граждан депутатами, с начала года посетили 1888 граждан. Из них 60% — пенсионеры, для которых этот перекресток представляет серьезную проблему.