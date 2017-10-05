ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" (ФКР) обязали в судебном порядке исправить недостатки, допущенные ООО "Возрождение" при ремонте дома на ул. Куйбышева, пишет "Самарское обозрение".

В 2015 г. ФКР провел очередные торги на право реставрации фасада и кровли ряда объектов, находящихся на туристическом маршруте мундиаля. В аукционе участвовала только одна заявка от нижегородского ООО "Возрождение", которое и признали победителем. Цена подряда составила 41,56 млн рублей. В его рамках предполагалось отремонтировать четыре памятника культуры, среди которых был и дом купца Афанасьева на ул. Куйбышева/Некрасовской. Стоимость ремонта оставила 18,33 млн рублей. Согласно конкурсной документации, работы требовалось выполнить до 1 декабря 2015 года.

Еще до конца 2015 г. жильцы дома столкнулись с некачественным исполнением "Возрождением" работ по капремонту. Люди несколько раз обращались с претензиями к ФКР, однако ответа не получили. В итоге жильцы заказали оценку работ в сторонней экспертной организации, которая выявила 17 нарушений в реставрации объекта. 15 из них признаны дефектами, влияющими на качество работ. После очередного обращения граждан к заказчику работ в ФКР сообщили, что претензии необоснованны. В итоге нарушения так и не устранили.

В декабре 2015 г. все квартиры верхнего этажа дома и одна на втором этаже были залиты водой, причиненный ущерб оценили в 215,72 тыс. рублей. К ноябрю из-за складирования на чердачных перекрытиях чрезмерного количества утеплителя потрескалась штукатурка потолка памятника архитектуры.

"Возрождение" являлось одним из крупнейших подрядчиков ведомства Михаила Архипова по реставрации ОКН в историческом центре Самары в 2015 году. Однако компания работала крайне проблемно — сроки сдачи неоднократно срывались, на объектах находились множественные нарушения. А в прошлом году Счетная палата Самарской области даже выявила мошенничество с выплатами — компания предоставляла в фонд капремонта фиктивные документы о реставрации, не выполнив ее как минимум по трем объектам. На основании этого в начале 2017 г. в отношении "Возрождения" Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат".

То обстоятельство, что после исполненной "Возрождением" реставрации крыша памятника архитектуры протекала, а штукатурка осыпалась, не помешало ФКР принять работы. Как сообщали "СО" летом 2017 г. в департаменте информационной политики правительства Самарской области, ОКН со сроком сдачи в 2016 г. приняты в эксплуатацию с участием в комиссии представителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона. "Также информируем, что в рамках контроля за ходом производства работ НО "ФКР" неоднократно направляла в адрес ООО "Возрождение" замечания в части нарушения производства работ. В настоящий момент все они устранены", — отмечали там.

Видимо, не заметив устранения этих замечаний, в июне 2017 г. жильцы дома по ул. Куйбышева, 100 Олег Романов и Ольга Приадит обратились в Самарский районный суд с иском к ФКР. От фонда потребовали устранить выявленные нарушения по ремонту кровли и фасада. Помимо этого с ведомства просили компенсацию за моральный ущерб в размере 45 тыс. рублей. А также потребовали обязать ФКР устранить имущественный ущерб — повреждения стен и потолка.

10 августа по делу последовало решение не в пользу ведомства Михаила Архипова. Районный суд пришел к выводу, что региональный оператор несет ответственность за некачественное выполнение работ нанятого им подрядчика и за причиненный им ущерб. В связи с этим Самарский областной суд обязал ФКР устранить все найденные недостатки, в том числе дефекты кровли и стропил, а также устранить протечки и другие дефекты. Компенсацию за моральный ущерб снизили до 5 тыс. рублей. В ФКР с таким вердиктом не согласились и 15 сентября подали апелляционную жалобу. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Не исключено, что аналогичные иски могут последовать и от жителей других объектов, отреставрированных "Возрождением", — предполаает издание. Такое развитие событий чревато для ФКР большими проблемами. Работы по реставрации ОКН, попавших в туристические маршруты к мундиалю, ведутся в рамках мероприятий по подготовке к ЧМ из бюджетов всех уровней. Теперь принятие работ, ухудшивших состояние памятника архитектуры, рискует обернуться уголовным преследованием. Затраты на исправление недостатков уже принятых работ могут трактовать как нецелевое использование бюджетных средств. Как отмечает партнер АБ "Карпов, Тараборин и партнеры" Сергей Карпов, даже если бы финансирование велось из взносов горожан в фонд капремонта, это не избавило бы ФКР от ответственности.

По словам Карпова, если актами выполненных работ закрыты и оплачены работы, которые в реальности не выполнялись, то наказание в отношении сотрудников фонда может быть вплоть до уголовной ответственности. "Классификации различные — от халатности до мошенничества. Прецеденты, когда возбуждалось уголовное дело по халатности в отношении сотрудников уполномоченного органа, которые без надлежащей проверки закрыли актами работы, уже были. При этом неважно, из какого источника финансировались работы. В данном случае будет лишь решаться, кому был причинен ущерб, а на классификацию дела это не повлияет", — отмечает эксперт.

Связаться с "Возрождением" не удалось. Один из номеров организации не отвечал, по другому номеру сообщили, что "Возрождения" не существует, и прекратили разговор. При этом в реестре банкротящихся организаций компания в настоящий момент не числится. Заместитель директора ООО "Возрождение" Сергей Пономарев общаться с "СО" не пожелал, бросив трубку. В ФКР на момент сдачи номера в печать на запрос редакции не ответили.