Ночью у дома на Московском шоссе обгорели две машины

В четверг, 5 октября, в 3:14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобиля у одного из домов по Московскому шоссе в Примышленном районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Kia и огонь повредил автомобиль Renault.

Девять пожарных с применением двух единиц спецтехники полностью ликвидировали пожар в 3:30.

Сейчас причины пожара и ущерб устанавливаются.