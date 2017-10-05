В Тольятти женщину подозревают в избиении своей матери

В Тольятти силовики расследуют уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Инцидент произошел 27 сентября, 66-летняя женщина с черепно-мозговой травмой поступила в больницу № 2, где на четвертый день скончалась от полученных травм, сообщает источник в правоохранительных органах.

После судмедэкспертизы стало известно, что смерть наступила в результате отека головного мозга.

По версии силовиков, к избиению женщины может быть причастна ее 36-летняя дочь. Предположительно, женщины поссорились, из-за чего пенсионерка оказалась на больничной койке.

К слову, потерпевшая была ранее трижды судима за причинение тяжкого вредя здоровью, нанесение побоев и угрозу убийством. Женщина также злоупотребляла алкоголем.