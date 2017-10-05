Силовики обнаружили в доме жителя с. Новое Усманово сверток с марихуаной

Сотрудники полиции в Камышлинском районе обнаружили в доме на ул. Молодежной с. Новое Усманово у 42-летнего местного жителя марихуану.

По данным источника в правоохранительных органах, вес наркотика составил 357 г. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, хранение, изготовление наркотиков". Как сообщает полиция, мужчина не работал и ранее не привлекался к уголовной ответственности.