В Сызранском театре начала свою работу лаборатория Государственного театра наций

В Сызранском драматическом театре 2 октября начала свою работу лаборатория Государственного театра наций, сообщает пресс-служба театра.

Сызранский театр в 2017 г. стал местом проведения Лаборатории Театра наций по современной драматургии. Во время подготовительного периода театр отобрал три пьесы современных авторов. На основе этих драматургических произведений с актерами труппы создадут эскизы спектаклей режиссеры Михаил Заец (главный режиссер Ростовского-на-Дону академического молодежного театра), его эскиз "Метод Гренхольма" по произведению Жорди Гальсерана будет показан 6 октября. Виктория Печерникова (Москва) эскиз по произведению Мариуса фон Майенбурга "Камень" представит 7 октября, и в этот же день Никита Бетехтин (Москва) покажет эскиз "Нужен перевод" по Брайану Фрилу.

В работе Лаборатории принимают участие Вячеслав Белоусов — доцент, заведующий кафедрой пластической выразительности актера Екатеринбургского государственного театрального института; Марина Гарсия Солано — педагог Московского театрального колледжа Олега Табакова; Виктор Борзенко (Москва) — шеф-редактор журнала "Театрал".

Эскизы спектаклей будут представлены на суд зрителей, которым предложат принять участие в обсуждении показанных работ, а затем голосованием определить их дальнейшую судьбу, выбрав один из двух вариантов: "продолжить работу" или "забыть, как страшный сон".

Поддержка театров малых городов России традиционно входит в круг приоритетных задач Государственного театра наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова.

На сегодня почти треть всех профессиональных театров России находится в малых городах, не областных центрах. Реализация мероприятий по поддержке театров направлена на решение одной из важнейших задач государственной культурной политики — культурной децентрализации и обеспечение равного доступа к культуре для всех россиян. Одним из таких мероприятий является совместная программа Министерства культуры РФ и Государственного театра наций, в рамках которой последний, помимо Фестиваля театров малых городов России, проводит выездные творческие лаборатории по современной драматургии с участием режиссеров, педагогов, критиков. Эскизы спектаклей, созданных в рамках лабораторий при дальнейшей доработке пополняют репертуар театров.

Организаторы Лаборатории Государственного театра наций: Олег Лоевский, арт-директор Лаборатории, театральный критик; Елена Носова — куратор театральных проектов Государственного театра наций, помощник художественного руководителя.

Лаборатория — "живой" проект, гибкая и подвижная структура, динамично откликающаяся на насущные потребности времени. В 2017 г. местом проведения Лаборатории стал драматический театр им. А. Н. Толстого.