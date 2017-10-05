В Сызранском театре начала свою работу лаборатория Государственного театра наций

В Сызранском драматическом театре 2 октября начала свою работу лаборатория Государственного театра наций, сообщает пресс-служба театра.
Сызранский театр в 2017 г. стал местом проведения Лаборатории Театра наций по современной драматургии. Во время подготовительного периода театр отобрал три пьесы современных авторов. На основе этих драматургических произведений с актерами труппы создадут эскизы спектаклей режиссеры Михаил Заец (главный режиссер Ростовского-на-Дону академического молодежного театра), его эскиз "Метод Гренхольма" по произведению Жорди Гальсерана будет показан 6 октября. Виктория Печерникова (Москва) эскиз по произведению Мариуса фон Майенбурга "Камень" представит 7 октября, и в этот же день Никита Бетехтин (Москва) покажет эскиз "Нужен перевод" по Брайану Фрилу.
В работе Лаборатории принимают участие Вячеслав Белоусов — доцент, заведующий кафедрой пластической выразительности актера Екатеринбургского государственного театрального института; Марина Гарсия Солано — педагог Московского театрального колледжа Олега Табакова; Виктор Борзенко (Москва) — шеф-редактор журнала "Театрал".
Эскизы спектаклей будут представлены на суд зрителей, которым предложат принять участие в обсуждении показанных работ, а затем голосованием определить их дальнейшую судьбу, выбрав один из двух вариантов: "продолжить работу" или "забыть, как страшный сон".
Поддержка театров малых городов России традиционно входит в круг приоритетных задач Государственного театра наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова.
На сегодня почти треть всех профессиональных театров России находится в малых городах, не областных центрах. Реализация мероприятий по поддержке театров направлена на решение одной из важнейших задач государственной культурной политики — культурной децентрализации и обеспечение равного доступа к культуре для всех россиян. Одним из таких мероприятий является совместная программа Министерства культуры РФ и Государственного театра наций, в рамках которой последний, помимо Фестиваля театров малых городов России, проводит выездные творческие лаборатории по современной драматургии с участием режиссеров, педагогов, критиков. Эскизы спектаклей, созданных в рамках лабораторий при дальнейшей доработке пополняют репертуар театров.
Организаторы Лаборатории Государственного театра наций: Олег Лоевский, арт-директор Лаборатории, театральный критик; Елена Носова — куратор театральных проектов Государственного театра наций, помощник художественного руководителя.
Лаборатория — "живой" проект, гибкая и подвижная структура, динамично откликающаяся на насущные потребности времени. В 2017 г. местом проведения Лаборатории стал драматический театр им. А. Н. Толстого.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.