В садовом обществе "Жигулевские сады" продавали поддельный алкоголь

Представители министерства экономического развития Самарской области сообщили о факте продажи поддельного алкоголя. Магазин, в котором реализовывался "паленый" товар, располагался в садовом обществе "Жигулевские сады" на ул. Транзитной в Самаре.
"Пришли результаты экспертизы водки "Белая береза", которую мы изъяли во время проверки, — рассказал главный специалист департамента регулирования оборота алкоголя регионального МЭРИТ Алексей Анчиков. — Проверка показала, что алкоголь был поддельным. К сожалению, штраф за это невелик, для физических лиц составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Поэтому еще раз напоминаем любителям крепкого алкоголя, чтобы задумывались над тем, что и где покупать".
Проверку магазина в СНДТ "Жигулевские сады" проводили в рамках выявления нелегальной торговли алкоголем 19 сентября. В адрес областного министерства экономразвития поступила жалоба от управляющего микрорайоном о том, что в этой точке продают алкоголь, в том числе крепкое спиртное без соответствующей лицензии.
В результате изъяли около 600 единиц алкогольной продукции, в том числе крепкого алкоголя — около 50 бутылок, остальное — пиво. На владельца мини-маркета наложили штраф 580 тыс. рублей.
Последние комментарии
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.