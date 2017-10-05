В садовом обществе "Жигулевские сады" продавали поддельный алкоголь

Представители министерства экономического развития Самарской области сообщили о факте продажи поддельного алкоголя. Магазин, в котором реализовывался "паленый" товар, располагался в садовом обществе "Жигулевские сады" на ул. Транзитной в Самаре.

"Пришли результаты экспертизы водки "Белая береза", которую мы изъяли во время проверки, — рассказал главный специалист департамента регулирования оборота алкоголя регионального МЭРИТ Алексей Анчиков. — Проверка показала, что алкоголь был поддельным. К сожалению, штраф за это невелик, для физических лиц составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Поэтому еще раз напоминаем любителям крепкого алкоголя, чтобы задумывались над тем, что и где покупать".

Проверку магазина в СНДТ "Жигулевские сады" проводили в рамках выявления нелегальной торговли алкоголем 19 сентября. В адрес областного министерства экономразвития поступила жалоба от управляющего микрорайоном о том, что в этой точке продают алкоголь, в том числе крепкое спиртное без соответствующей лицензии.

В результате изъяли около 600 единиц алкогольной продукции, в том числе крепкого алкоголя — около 50 бутылок, остальное — пиво. На владельца мини-маркета наложили штраф 580 тыс. рублей.