В Самаре раскрыли организованную группу, которая занималась страховыми мошенничествами

Во время расследования уголовного дела о мошенничестве сотрудники СУ СК по Самарской области выявили еще один факт инсценировки ДТП между водителями "Газели" и Audi A4.

По версии следствия, с 2015 до 2017 г. организованная группа, в которую входили два местных жителя 24 и 35 лет, предоставляла подложные документы о ДТП в страховую компанию "Ингосстрах", а после получали страховые выплаты. Так, они получили выплату более 331 тыс. руб. за ДТП с участием "Газели" и Audi.

Расследование уголовного дела продолжается.