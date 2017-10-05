Андрей Тихонов: "Недонастроя в матче с "Факелом" не будет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал предстоящий поединок с воронежским "Факелом", который "Крылья" проведут в Воронеже в субботу, 7 октября.

"После игры с "Зенитом"-2 мы с ребятами пообщались, поговорили, обсудили ряд моментов. Думаю, что недонастроя у них больше не будет. "Факел" борется за все очки, которые может взять. Это очень тяжелый соперник. Я видел несколько их игр. То, что они находятся в нижней части таблицы, не говорит о том, что другие команды выше на голову. Я уже говорил, что уровень всех команд в ФНЛ примерно одинаковый. У нас есть недельный цикл, есть время, чтобы и восстановиться, и подготовиться к сопернику. И, насколько помню, в Воронеже всегда было хорошее поле — нам будет легче", - заявил тренер "КС".