Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко: "Восстановлюсь к матчу с "Ротором"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко, получивший травму в игре ФНЛ с "Балтикой" и пропустивший три игры, прошел курс лечения и на этой неделе приступил к тренировкам в общей группе. О состоянии своего здоровья он рассказал корреспонденту Волга Ньюс.

"У меня был микронадрыв мышцы бедра. Пропустил три недели. Работаю пока с ограничениями, но меня уже привлекают к игровым упражнениям на тренировках. Думаю, что в Воронеж с командой не полечу — еще не буду готов, но к следующему туру восстановлюсь полностью", - рассказал футболист.