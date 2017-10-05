В сквере имени Эльдара Рязанова укладывают плитку

В Самаре в рамках комплексного обновления ул. Фрунзе выполняются работы по ремонту сквера имени Эльдара Рязанова.

Напомним, Эльдар Рязанов родился в 1927 году в г. Куйбышев (Самара), здесь же был в эвакуации в начале Великой Отечественной войны.

Ремонт в сквере имени Эльдара Рязанова начался около двух недель назад. Он ведется по заказу администрации Самары. Завершены работы по замене бортового камня.

Выполнено устройство основания под плиточное покрытие. Оно будет щебеночным и песчаного с прослойкой дорнита (геотекстиля). Это необходимо, чтобы щебень не смешивался с песком. В дальнейшем это позволит не допустить просадку плитки. В финале плитку покроют песчаным слоем, который заполнит швы. Остатки песка рабочие уберут, чтобы придать новому покрытию эстетичный вид.

"Укладка тротуарной плитки на площади 420 кв. м началась накануне. Подрядчик намерен справиться с этим видом работ к середине следующей недели. Контроль качества осуществляется на каждом этапе", — сообщил главный специалист МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Андрей Лютиков.

Муниципальным контрактом также предусмотрено устройство заезда с площадки по ул. Льва Толстого и покрытия в арке со стороны ул. Фрунзе. Площадь ремонта дворовой территории составила 480 кв. м.

"Гарантия на ремонт — 5 лет. Все будет сделано красиво и качественно, чтобы жителям Самары и гостям города было комфортно находиться в этом сквере, который носит имя прославленного кинорежиссера, создавшего множество любимых зрителями кинокартин", — рассказал ведущий инженер подрядной организации ООО "Амонд" Олег Гайдаров.

Кроме того, благоустройство сквера предполагает и его озеленение. Специалисты МП г. о. Самара "Спецремстройзеленхоз" высадили декоративный кизильник, который создаст визуальный эффект живой изгороди. МП г. о. Самара "Самарагосвет" выполнило устройство освещения.

В дальнейшем в сквере появятся малые архитектурные формы (лавочки, урны). Будет подготовлен постамент для установки памятника Эльдару Рязанову. Ожидается, что в ближайшие дни его доставят в Самару.

Необходимо отметить, что Самара — единственный город в России, где создается сквер имени Эльдара Рязанова, знаменитого советского и российского кинорежиссера, сценариста, актера, поэта, драматурга педагога, профессора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, почетного гражданина Самары. Сквер станет частью музейного комплекса на ул. Фрунзе, 120 (здание является объектом культурного наследия регионального значения).

По информации департамента культуры и молодежной политики администрации города, открытие первой очереди музея планируется в декабре этого года и будет приурочено к 90-летию со дня рождения знаменитого земляка.