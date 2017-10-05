В Самарской области в выходные потеплеет до 17 °C

В выходные в регионе ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 6 октября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 8… 13 °C. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20м/с.
В субботу, 7 октября, облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ночью похолодает от 11 до 6°C, днем потеплеет от 12 до 17 °C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.
В воскресенье, 8 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 12 до 17 °C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок