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В полиции предложили персонально помогать безработным экс-заключенным

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошло заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений под председательством и. о. начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексея Гриня. Там обсудили эффективность мер профилактики "безработной" преступности и новые способы оказания помощи бывшим заключенным.

В идеале система адаптации бывших заключенных выглядит несложно и заключается в слаженной работе различных ведомств: в самих колониях во время отбывания наказания люди не бьют баклуши, а работают или учатся, за полгода до освобождения сообщают, где они будут жить и какая помощь им потребуется, полиция проверяет, действительно ли "освобожденцев" ждут по указанному адресу, после выхода из стен учреждений исполнения наказания бывшим заключенным помогают устроиться на работу, а если нет жилья — пристраивают в социальную гостиницу, а потом еще какое-то время "присматривают" за ними, следя, насколько успешно человек возвращается к нормальной жизни и вливается в общество.

По факту же эта система сейчас на каждом этапе дает сбой.

Как сообщил начальник ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Самарской области" Сергей Киселев, с начала 2017 г. на учет поставлено более 8 тыс. осужденных, и 4900 (55,2%) из них не заняты трудом или учебой. В Самаре и Тольятти ежеквартально проводятся ярмарки вакансий для условно осужденных граждан, в этом году уже 46 осужденных обратились к специалистам для трудоустройства. Но только 13 из них получили работу, для остальных не нашлось подходящих специальностей.

Более того, на 27% запросов в центры занятости и 23% — в органы местного самоуправления и управления соцзащиты населения сотрудники УФСИН России по Самарской области не получают никаких ответов.

С трудоустройством освободившихся из мест лишения свободы еще ситуация еще сложнее — только 23% обратившихся в службу занятости находят работу. Это при том, что в целом по области работу находят для 65% обратившихся граждан.

"Работу им найти не можем из-за ряда проблем: во-первых, это несоответствие квалификаций существующим на рынке труда вакансиям (поэтому их трудоустраиваем на низкоквалифицированные рабочие места: подсобные рабочие, дворники, кондукторы, рабочие по благоустройству территории, токари, дорожные рабочие, штукатуры), — рассказал врио замминистра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Дорофеев. — Во-вторых, это отсутствие опыта работы. В-третьих, по медицинским противопоказаниям: к сожалению, у данной категории "букет" болезней. В-четвертых, это ограничение по работе с детьми из-за судимости. В-пятых, нежелание работодателя принимать к себе такую категорию граждан".

Отсюда последующие проблемы: в органах внутренних дел на учете состоят 15 552 ранее судимых лица, освобожденных из мест лишения свободы, имеющих непогашенную или снятую судимость. Как сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по Самарской области Сергей Шишканов, всего за полгода 2017 г. в регионе зарегистрировано 7607 преступлений, совершенных лицами без постоянного источника дохода либо безработными. Из них 4179 преступлений — неработающими ранее судимыми лицами.

Членов комиссии попросили обратить внимание на вопросы взаимодействия и напомнить подчиненным "на местах", насколько оно важно. Кроме того, на вооружение предложили взять опыт Белгородской области.

Там в 2012 г. распоряжением губернатора утвержден механизм взаимодействия различных органов по социальной адаптации безработных. В каждом муниципальном образовании работают комиссии по выявлению и социальной реабилитации подобной категории лиц, руководят которыми главы администраций городов и районов либо их заместители. В состав комиссий входят: полиция, военный комиссариат, специалисты администраций муниципальных образований, центров занятости населения, управления социальной защиты населения, департамента здравоохранения, представители общественных формирований правоохранительной направленности, а также служители епархии.

Заседания комиссии проводят хотя бы в месяц, и на каждое полицейские обеспечивают явку от шести до 10 человек. На заседании безработные рассказывают о своей биографии и объясняют, какую помощь им необходимо получить. После этого председатель комиссии определяет исполнителя, который закрепляется за конкретным лицом для оказания ему помощи. Также сотрудники управления по труду и занятости населения предоставляют ежемесячно в УВД справочные материалы о вакансиях, которые вывешивают на информационных стендах в участковых пунктах полиции, куда ходят отмечаться освобожденные из мест лишения свободы.

Будет ли эта практика применяться в Самарской области, пока не ясно, но члены комиссии обещали внимательно изучить существующую практику.

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