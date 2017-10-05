Прокуратура привлекла самарскую компанию к ответственности за нежелание страховать сотрудников от несчастных случаев

В Самаре за нарушение трудового законодательства к ответственности привлекли ООО "Стройпромтехмаш".

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, у компании нашли недоимку по страховым сборам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за второй квартал 2017 года. Сумма долга составляла 11,2 тыс. рублей.

Директору "Стройпромтехмаша" Михаилу Фролову надзорное ведомство внесло представление, после чего нужную сумму перечислили в Самарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

По данным прокуратуры, за выявленное ведомством нарушение был объявлен выговор главному бухгалтеру компании.