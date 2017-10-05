За неделю сотрудники регионального МЭРИТ изъяли свыше 1 тыс. литров пива

За неделю с 25 по 2 октября в Самарской области было изъято более 1,2 тыс. л пива, пивных напитков и 35 л лицензируемых видов алкоголя. Сотрудники регионального минэкономразвития провели проверки в пяти торговых точках в Самаре, Чапаевске, Сызрани и Красноярском районе.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей и двух организаций возбуждены административные производства. Также в это время в Сызранском районе провели мониторинг 20 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 20 торговых объектах, сообщает пресс-служба ведомства.