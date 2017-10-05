Большинство жилых домов Самары подключено к отоплению

Обеспечение теплоснабжения жилфонда Самары завершается. По состоянию на утро 5 октября к теплу подключены 8442 жилых здания, что составляет 82,4% фонда, сообщает городская администрация.

На сегодня подача тепла организована в следующие объекты:

- в 646 образовательных учреждений (98,2%), в том числе тепло есть в 106 высших учебных заведениях, 60 средних специальных учебных заведениях, 210 общеобразовательных школах, 220 дошкольных учреждениях, 51 внешкольном учреждении;

- в 332 учреждениях здравоохранения (99,4%);

- в 46 учреждениях спорта (93,9%);

- в 132 учреждениях сферы культуры (95,0%);

- в 22 учреждениях опеки, попечительства и социальной поддержки (95,7%).

Такая оперативность стала возможна благодаря взаимодействию всех коммунальных служб еще в подготовительный период, в том числе по перекладке (капитальному ремонту) большего количества теплосетей, своевременной подготовке центральных тепловых пунктов и котельных.

Был обеспечен необходимый запас топлива, подготовлено резервное электроснабжение, проведены профилактика и ремонт систем теплопотребления. Приведено в порядок оборудование ТЭЦ. Также были проведены работы на дымоходах и вентиляционных системах в домах, оборудованных газовыми котлами и печами.

Кроме того, прошли совместные учения подразделений городского хозяйства по предотвращению аварий на теплосетях с задействованием передвижной котельной. В ходе тренировок были отработаны вопросы взаимодействия служб управляющих и ресурсных организаций, аварийно-восстановительных бригад, а также взаимодействие в системе Единой дежурно-диспетчерской службы.

За системностью и качеством данной работы следил специально созданный штаб в составе представителей городских департаментов, администраций внутригородских районов, теплоснабжающих организаций, городской административно-технической инспекции по благоустройству, государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора.

Объекты городского хозяйства, в которые тепло еще не поступает, находятся на усиленном контроле муниципалитета.

Напомним, прошло менее недели со дня официального старта отопительного периода. В полном объеме подключение тепла занимает порядка двух недель.