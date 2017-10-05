Большинство жилых домов Самары подключено к отоплению

Обеспечение теплоснабжения жилфонда Самары завершается. По состоянию на утро 5 октября к теплу подключены 8442 жилых здания, что составляет 82,4% фонда, сообщает городская администрация.
На сегодня подача тепла организована в следующие объекты:
- в 646 образовательных учреждений (98,2%), в том числе тепло есть в 106 высших учебных заведениях, 60 средних специальных учебных заведениях, 210 общеобразовательных школах, 220 дошкольных учреждениях, 51 внешкольном учреждении;
- в 332 учреждениях здравоохранения (99,4%);
- в 46 учреждениях спорта (93,9%);
- в 132 учреждениях сферы культуры (95,0%);
- в 22 учреждениях опеки, попечительства и социальной поддержки (95,7%).
Такая оперативность стала возможна благодаря взаимодействию всех коммунальных служб еще в подготовительный период, в том числе по перекладке (капитальному ремонту) большего количества теплосетей, своевременной подготовке центральных тепловых пунктов и котельных.
Был обеспечен необходимый запас топлива, подготовлено резервное электроснабжение, проведены профилактика и ремонт систем теплопотребления. Приведено в порядок оборудование ТЭЦ. Также были проведены работы на дымоходах и вентиляционных системах в домах, оборудованных газовыми котлами и печами.
Кроме того, прошли совместные учения подразделений городского хозяйства по предотвращению аварий на теплосетях с задействованием передвижной котельной. В ходе тренировок были отработаны вопросы взаимодействия служб управляющих и ресурсных организаций, аварийно-восстановительных бригад, а также взаимодействие в системе Единой дежурно-диспетчерской службы.
За системностью и качеством данной работы следил специально созданный штаб в составе представителей городских департаментов, администраций внутригородских районов, теплоснабжающих организаций, городской административно-технической инспекции по благоустройству, государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора.
Объекты городского хозяйства, в которые тепло еще не поступает, находятся на усиленном контроле муниципалитета.
Напомним, прошло менее недели со дня официального старта отопительного периода. В полном объеме подключение тепла занимает порядка двух недель.
Последние комментарии
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?