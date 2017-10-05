"Ростелеком" закинул сеть в "Росрыболовство"

"Ростелеком" заключил контракт со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на предоставление доступа в Интернет по волоконно-оптическим линиям связи. Возможность пользоваться ресурсами Всемирной информационной сети в полном объеме и с высокой скоростью уже получили подразделения учреждения в 11 городах Поволжья, а также аппарат управления в Самаре на улице Стара Загора и Заводском шоссе.

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству играет ведущую роль в обеспечении государственного контроля за использованием рыбных запасов, регулировании рыболовства, а также охране естественных богатств на территории Поволжья. Высокоскоростное соединение позволит управлению оперативно координировать действия филиалов в различных субъектах Приволжского федерального округа и обеспечит информационный обмен между сотрудниками подразделений в режиме онлайн.

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов комментирует: "Ростелеком" делает ставку на индивидуальные предложения, которые привлекают клиентов. Накопленный опыт по организации сети между удаленными населенными пунктами на территории региона и всей страны, репутация надежного телекоммуникационного партнера позволяют компании успешно сотрудничать с государственными органами. На данный момент идет подготовка к строительству волоконно-оптических линий связи для подразделений Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Ижевске, а в 2018 году планируется подключить к сети Интернет филиалы учреждения в Сызрани и Тольятти".

Компания "Ростелеком", являясь универсальным оператором связи федерального масштаба, предоставляет полный комплекс услуг: от местной и междугородной телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет и услуг передачи данных до создания офисной телекоммуникационной инфраструктуры "под ключ".