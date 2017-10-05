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Интернет Транспорт и связь

"Ростелеком" закинул сеть в "Росрыболовство"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" заключил контракт со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на предоставление доступа в Интернет по волоконно-оптическим линиям связи. Возможность пользоваться ресурсами Всемирной информационной сети в полном объеме и с высокой скоростью уже получили подразделения учреждения в 11 городах Поволжья, а также аппарат управления в Самаре на улице Стара Загора и Заводском шоссе.

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству играет ведущую роль в обеспечении государственного контроля за использованием рыбных запасов, регулировании рыболовства, а также охране естественных богатств на территории Поволжья. Высокоскоростное соединение позволит управлению оперативно координировать действия филиалов в различных субъектах Приволжского федерального округа и обеспечит информационный обмен между сотрудниками подразделений в режиме онлайн.

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов комментирует: "Ростелеком" делает ставку на индивидуальные предложения, которые привлекают клиентов. Накопленный опыт по организации сети между удаленными населенными пунктами на территории региона и всей страны, репутация надежного телекоммуникационного партнера позволяют компании успешно сотрудничать с государственными органами. На данный момент идет подготовка к строительству волоконно-оптических линий связи для подразделений Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Ижевске, а в 2018 году планируется подключить к сети Интернет филиалы учреждения в Сызрани и Тольятти".

Компания "Ростелеком", являясь универсальным оператором связи федерального масштаба, предоставляет полный комплекс услуг: от местной и междугородной телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет и услуг передачи данных до создания офисной телекоммуникационной инфраструктуры "под ключ".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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