Из с. Рождествено эвакуировали женщину, которой требовалась помощь врачей

Днем 5 октября из с. Рождествено Волжского эвакуировали местную жительницу для последующей госпитализации в самарскую больницу, сообщает ПСС Самарской области.

Помощь требовалась 77-летней женщине с прогрессирующей стенокардией. Самостоятельно больная передвигаться не могла. В 14:10 от спасательной станции "Центральная" в Рождествено отошел спасательный катер. А в 16:00 женщину уже на территории спасательной станции передали бригаде врачей "скорой".