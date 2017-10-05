Из с. Рождествено эвакуировали женщину, которой требовалась помощь врачей

Днем 5 октября из с. Рождествено Волжского эвакуировали местную жительницу для последующей госпитализации в самарскую больницу, сообщает ПСС Самарской области.
Помощь требовалась 77-летней женщине с прогрессирующей стенокардией. Самостоятельно больная передвигаться не могла.
В 14:10 от спасательной станции "Центральная" в Рождествено отошел спасательный катер. А в 16:00 женщину уже на территории спасательной станции передали бригаде врачей "скорой".
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат