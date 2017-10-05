Резервный фонд губернатора выделил средства для пансионата в Хворостянке

Из резервного фонда губернатора будет выделено 1,8 млн руб. для приобретения снегоуборочной техники и автомобиля "ГАЗель" для нужд Хворостянского пансионата ветеранов войны и труда, расположенного в селе Новотулка.

Напомним, новый корпус пансионата открыл свои двери этой осенью.

1 октября учреждение посетил врио губернатора области Дмитрий Азаров. Он поздравил постояльцев с днем пожилого человека и вручил сертификаты на приобретение техники и транспортного средства.