"Ладья" обыграла ХК "Сарматы" — 3:1

В четверг, 5 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на своем льду принимала ХК "Сарматы" из Оренбурга.
На этот матч тольяттинцы вышли без трех игроков основного состава: вратарь Михаил Исаев, защитник Аяз Габдрахманов и нападающий Семен Кизимов отправились в расположение юниорской сборной России для подготовки к матчам со сверстниками из Чехии.
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: на гол Алексея Сыромятникова гости ответили точным броском Максима Кунишникова, сравнявшего счет на последних секундах периода - 1:1.
Начало второго периода получилось сложным для тольяттинцев: сначала в сутолоке у ворот Арсения Никонорова голкипер хозяев с помощью защитников остановил шайбу практически на линии ворот, а затем после броска Савелия Тявина каучуковый диск и вовсе угодил в перекладину.
На 28-й минуте "Ладья" реализовала "лишнего": Леонид Николенко точно бросил в дальний угол после того, как Александр Шарыгин отразил два броска — 2:1. А на 34-й минуте штанга сыграла уже за гостей — после броска Константина Кухарева.
В самом начале третьего периода Леонид Николенко оформил дубль и увеличил преимущество хозяев - 3:1.
Но гости не сдавались и на 48-й минуте шайба еще раз попала в штангу ворот Никонорова. В концовке страсти накалились, но счет не изменился, несмотря на серию удалений, победа "Ладьи" - 3:1.
6 октября в 18.30 команды сыграют еще раз, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
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