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Самарская область получит 487 млн руб. на развитие транспортной системы

МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область получит из федерального бюджета 487 млн руб. в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

"Средства направляются, в частности, на крупные, особо важные для социально-экономического развития России проекты и проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного партнерства; на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования; на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений", — говорится в документе.

Из общей суммы 400 млн руб. пойдут на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов, а еще 87 млн — на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

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