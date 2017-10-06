Самарская область получит 487 млн руб. на развитие транспортной системы

Самарская область получит из федерального бюджета 487 млн руб. в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
"Средства направляются, в частности, на крупные, особо важные для социально-экономического развития России проекты и проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного партнерства; на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования; на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений", — говорится в документе.
Из общей суммы 400 млн руб. пойдут на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов, а еще 87 млн — на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.
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На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.